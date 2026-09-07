Mbappé se postula para el Balón de Oro: «Este año puede ser bueno para ganarlo»

Kylian Mbappé atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta este martes en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid e Inter de Milán. El delantero llega a este encuentro tras fallar una clarísima doble ocasión frente al Betis y después de errar un penalti en el tiempo de descuento.

Mbappé reconoció que está «muy feliz de volver a jugar la Champions». «Siempre afrontamos esta competición con motivación e ilusión. Estamos bien. Vamos a jugar un partido muy exigente, pero esto es la Champions y es un placer», comentó.

Sobre el debate de que Vinícius y Mbappé no casan bien, fue claro: «Es una opinión de las millones que hay sobre el Real Madrid, el club más grande del mundo. No puedo controlar todo lo que se dice. Tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. Y no podemos controlar la opinión de la gente. Escuchamos, intentamos mejorar e ir hacia adelante».

«No estoy en el tema de sacar jugadores del colectivo. A la gente le gusta, también a la prensa, y es normal, porque es lo que vende. Yo no sé vosotros, pero pienso en el equipo, en qué podemos mejorar. Y en ganar títulos», añadió.

Sobre si se siente en deuda con el Real Madrid, fue claro: «Pienso únicamente en los partidos que vienen. Mi experiencia me dice que esto es muy largo, que cada día… Bueno, debes pensar en cómo ayudar al equipo. Y hasta ahí, por ahora».

Por otro lado, habló de sus opciones de ganar el Balón de Oro: «Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, se te asocia a estos premios. Cuando la gente me ve en la calle, habla de esto. Es un premio que para cada jugador es muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante. Pero queda mucho tiempo. Y la gente tiene la libertad de pensar quién es el mejor jugador del mundo».

Además, reconoció que se siente el mejor jugador del mundo: «Yo siempre, pero es algo muy personal. Cada uno tiene su opinión. Unos pensarán que sí, otros que no. Es un debate… No todos deben pensar como yo. Este año puede ser bueno para ganar el Balón de Oro, pero lo votan los periodistas y elegirán ellos».

También respondió a la pregunta de si debe mejorar en defensa: «¿Solo yo y Vinícius? Claro que tenemos que mejorar. Pero es algo completamente natural. Yo puedo decir que meto más goles que los del PSG y que ellos deben meter más goles. Pero debo ser inteligente y decir que debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no hacen por el PSG. Pero es un debate sin fin. Todos debemos mejorar en este aspecto. También con el balón».

Mbappé también habló de Mourinho y de sus virtudes: «Es muy difícil responder a una pregunta que empieza con ‘se dice’. ¿’Se dice’ de quién? Es un tío que sabe ganar, contagiar a los de su alrededor y dar una motivación a todo el club, a su grupo. Y ganar los partidos».

El galo analizó el momento del vestuario: «Yo pienso que siempre ha habido buen ambiente y que debemos mejorar cosas, claro, como meter más goles. Pero estamos bien, tranquilos».

«Yo compro menos también. Incluso 30. No voy a decir que es un debate de gente que no juega al fútbol, pero sí uno absurdo. Si meto 40 y estamos peleando por Liga, Champions, Copa… ¿debo parar de meter goles porque, si meto muchos, no vamos a ganar? Claro que quiero ganar títulos, pero no es una cuestión de elegir. Debes hacer las dos cosas: marcar goles y ganar trofeos», dijo sobre las palabras de Mourinho.

También habló de la derrota contra España en el Mundial: «Fue difícil. El más… no sé. Porque he perdido una final de Mundial y de Champions. ¡Pero! Pienso que fue una competición muy bonita para el país, por la imagen que dimos. No podemos ganar siempre el Mundial, porque no siempre es posible. Pero tenemos siempre hambre. El día que no lo tienes, es en el que te vas».

«Tengo dos contextos diferentes: selección y Real Madrid. Claro que en cada contexto debo dar un paso adelante, pero en la selección soy el capitán y aquí, no. Pero yo quiero mejorar como jugador. Y no sólo por Francia o por el Real Madrid, sino porque quiero tener la percepción del momento del juego. He tenido muchos entrenadores diferentes y eso me ha ayudado mucho a ver cómo nos podemos adaptar a cada situación. Porque yo digo siempre que hay muchos partidos en un partido. Todo este aspecto, esta gestión te da el máximo de información», comentó.

Para finalizar, contestó a aquellos que vinculan su salida del PSG con que los parisinos ganaran dos Champions: «Bueno, creo que es un análisis como tantos. Al final, hablar de mí vende mucho y lo acepto. Está bien. Pero es un análisis más».