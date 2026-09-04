El Real Madrid pagó muy caro sus propios errores y sufrió su primera derrota de la Liga. Se la infligió el Betis, que tuvo en su portero Álvaro Valles al héroe de la noche en La Cartuja. Sacó media docena de manos imposibles incluido un penalti a Mbappé al filo del final. Además, los de Mourinho desperdiciaron innumerables ocasiones incluidos sendos palos de Vinicius, Bellingham y el propio Mbappé.

Mourinho volvió a rotar. Devolvió al once a tres de los que descansaron ante el Málaga –Dumfries, Konaté y Güler– pero volvió a recetar medicina de banquillo al viejo Bernardo Silva. Apostó (otra vez) por Camavinga a pesar de que darle la titularidad es como dejar que un niño juegue con el cuchillo jamonero. Hay que rezar para que vuelva con todos los dedos. El caso es que, con el Inter a la vuelta de la esquina, el Real Madrid tenía por delante una visita complicada ante un Betis bipolar que suele dar su mejor perfil cuando recibe a los blancos.

Por el Real Madrid saltaban al césped de La Cartuja Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Enfrente el Betis de Pellegrini, otrora archienemigo de Mourinho y ahora amiguete del meñique. Vamos, que les imagino a ambos como Jack Lemmon y Tony Curtis en Con faldas y a lo loco. Los locales, sin Ceballos llegado sobre la bocina, pero con Isco, miembro notable del Madrid de Zidane que se fue del Bernabéu antes de tiempo por su mala cabeza y su peor cuerpo.

De salida hubo lío con los balones porque los jugadores del Real Madrid se quejaban de que les faltaba presión. Mandaban los de Mourinho aunque el duelo nació con interrupciones. Ceballos se mordía las uñas al otro lado de la banda. Casi ocho minutos tardaron los visitantes en asomarse al área con un pase de cabeza de Dumfries que remató a la remanguillé Vinicius.

Perdona Vinicius

Dos minutos después Álvaro Valles salvó el 0-1 con una mano milagrosa a un remate a bocajarro de Huijsen. El centro había sido un caramelito de Arda Güler con su guante izquierdo. El Betis trataba de achicar agua ante un Real Madrid que había asumido el mando total del duelo. Se mascaba el gol visitante, que perdonó Vinicius en el minuto 14 casi bajo palos con un remate al palo tras otra asistencia de Güler.

Respondería el Betis con un disparo lejano de Antony que se envenenó tras tocar en Camavinga y obligó a reaccionar a contrapié a Courtois. Los de Pellegrini trataban de equilibrar el duelo alargando sus posesiones como Sánchez la legislatura. En el minuto 20 el Cucho Hernández voleó dentro del área, tras un sombrerito de Antony, pero su remate se marchó a la derecha de la portería del Real Madrid.

A la vuelta Mbappé pecó de chupón en el área cuando tenía a Dumfries solito para rematar libre de marca. Pero el Real Madrid había perdido el hilo con y sin la pelota. Ni enlazaba pases ni presionaba al Betis, que estaba tan pichi. Todo debió cambiar en el 42 si Mbappé no se hubiera convertido en Higuaín y hubiera desperdiciado dos remates a bocajarro y sin portero. El primero lo estrelló en Natan y el segundo lo sacó Bartra bajo palos. La jugada nació en Bellingham, inédito hasta entonces, y la asistencia fue de Vinicius.

En el 45 precisamente Bellingham tuvo el gol en su cabeza tras un córner botado por Güler. Lo evitó con una palomita Álvaro Valles. Y repitió ocasión el Real Madrid ya en la prolongación a otro cabezazo de Huijsen que lamió el travesaño por fuera. Los de Mourinho se iban al descanso con su casillero a cero cuando habían tenido una manita de ocasiones claras.

Demasiados fallos

Regresamos con el mismo calor sofocante en La Cartuja y los mismos 22 sobre el terreno de juego. Mbappé arrancó fuerte con una jugada en la que se fue de dos pero que culminó con un remate cruzado demasiado abierto. El Real Madrid insistía en saltarse a los mediocentros y buscar el juego directo hacia los de arriba. La jugada se limpiaba cuando la pelota caía en los pies de Güler o Bellingham, guadianescos ambos. El Betis se ceñía al plan.

En el 52 Arda Güler se jugó la segunda amarilla tras tropezar y derribar con la rodilla a Marc Roca. Sí la vieron Konaté, mostrada por La Cartuja, y Mourinho, que puso pie en pared para protestarla. El Real Madrid volvió a caerse y su entrenador se hartó. Metió de golpe a Trent, Bernardo Silva y Diomande y sacó a Dumfries, Camavinga y Güler, estos dos últimos amonestados.

En el 67 la tuvo Mbappé tras una gran jugada de Huijsen pero el francés se hizo la picha un lío y remató al muñeco. Tendría después una Parrott que se fue arriba. Fue un aviso de lo que llegaría después. ya en el 80. Todo empezó con un córner que remató Natan con violencia y despejó a una mano Courtois. Los jugadores del Real Madrid, entre dormidos y embelesados, no acudieron al rechace que quedó muerto para que Parrott fusilara el 1-0.

Mourinho corrió a llamar a Espí. Sacó del campo a Fede Valverde por no tocar a ninguno de los de arriba. El Madrid tocó a rebato y Mbappé se topó con el larguero en el 84. Otra que perdonaban los de Mourinho. El que no perdonó, porque no suele perdonar nunca, fue Carlos Espí. El inminente 9 de la selección española se cascó una chilena imposible tras una asistencia con el exterior de Vinicius. Por fin el Real Madrid encontraba el gol que llevaba hora y media mereciendo. Pero entonces el VAR decidió anularlo por una posición previa de fuera de juego que la realización de televisión no terminó de aclarar hasta un rato después. La posición de Espí, cuatro pases antes del gol, era antirreglamentaria por media pierna.

El partido parecía acabado pero Hernández Hernández pitó penalti en una acción de Natan sobre Vinicius ya en el 93. La pena máxima la ejecutó Mbappé y la paró Álvaro Valles. El meta del Betis lo celebró en la cara del delantero del Real Madrid en un gesto feo y evitable. El VAR lo revisó porque Bartra se había metido al área antes de que tirara Mbappé, pero desde la oscura sala se entendió que no influía, aunque fue el que despejó a córner la pelota.

Aún le daría tiempo a Espí a aumentar la leyenda del partido de su vida de Álvaro Valles, con un cabezazo postrero que sacó el meta del Betis. El Real Madrid sufrió una derrota inmerecida en la que acabó pagando sus propios errores.