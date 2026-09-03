Alineación del Real Madrid contra el Betis: Mourinho regresa al equipo ‘titular’

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos apunta a ser más reconocible que la que formó contra el Málaga. El entrenador portugués prepara varios retoques respecto al equipo que goleó en el Bernabéu.

En la portería estará Courtois, mientras que la primera novedad aparecerá en el lateral derecho. Denzel Dumfries entrará por Trent Alexander-Arnold, que fue titular contra el Málaga. Mourinho continúa administrando los minutos de sus dos laterales y en el Benito Villamarín será el turno del neerlandés. En el centro de la defensa formarán Huijsen y Konaté, mientras que Cucurella se mantendrá como lateral izquierdo.

También habrá un cambio importante en el centro del campo. Bernardo Silva regresará al doble pivote junto a Fede Valverde, ocupando el lugar de Camavinga. El portugués es una pieza fundamental para Mourinho por su capacidad para dar sentido a la salida de balón y controlar el ritmo de los partidos. Valverde pondrá el despliegue, la intensidad y la llegada mientras Bernardo será el encargado de poner orden.

Por delante, Mourinho volverá a apostar por una línea de tres cargada de talento. Arda Güler atacará desde la derecha, aunque con libertad para meterse por dentro y asociarse con sus compañeros. Vinicius ocupará la izquierda y Jude Bellingham continuará liberado. El inglés seguirá teniendo permiso para abandonar posiciones, pisar área y aparecer allí donde pueda hacer daño. Una fórmula que funcionó a la perfección contra el Málaga y que Mourinho no tiene intención de tocar.

En punta estará Kylian Mbappé, referencia ofensiva de un Real Madrid que buscará imponer nuevamente su velocidad y pegada. El francés estará acompañado por tres futbolistas con enorme capacidad para generar ocasiones y, especialmente, por un Bellingham que se ha convertido en el gran comodín ofensivo del nuevo Madrid.

Posible alineación del Real Madrid

El posible once del Real Madrid contra el Betis: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.