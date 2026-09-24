Tebas va ahora de víctima: «El Real Madrid lleva años intentando destruir la Liga»

Para Javier Tebas no ha terminado su guerra particular con el Real Madrid. El presidente de la Liga ha querido mantener su obsesión particular con el club blanco a raíz de las críticas al arbitraje del derbi. Unos flagrantes errores reconocidos por el propio CTA que no han evitado que Tebas haya vuelto a la carga para seguir avivando el fuego sobre el comportamiento de la directiva merengue cuando son perjudicados.

Desde hace tiempo se conoce que la relación entre Tebas y Florentino Pérez es muy tensa. Para el presidente, llevarse bien con el Real Madrid es imposible mientras siga en el cargo: «Mientras Florentino siga siendo presidente del Real Madrid, la relación es irreparable. El problema es el modelo de fútbol suyo. Nosotros no lo defendemos. Si en un futuro hay otro presidente, ya veremos. No estoy nada de acuerdo con los actuales dirigentes. Pero no tengo nada en contra del club, es mi equipo desde niño», indicó.

Una de las cosas que más señaló con dureza fueron los últimos vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros. Una práctica que califica como una falta de respeto a la Liga: «Llevo doce años aquí y llevo mucho tiempo viendo lo que hacen. Es la misma historia. Siempre salen ataques a todo lo que se mueve. Cuando se ataca a la Liga, la integridad de la competición, si está adulterada…Se ataca al final a todos los clubes. Mi obligación como presidente es decir lo que pienso y lo que está pasando. Lo que hago es un acto de responsabilidad».

Incluso confesó estar aliado con otros clubes contra el Real Madrid: «Hay quejas a su postura. Lo del Atlético no es nuevo. Que digan que la Liga está adulterada y que no vale nada es una falta de respeto. Estoy acostumbrado a que me lo falten a mí, pero que no lo hagan con la competición. Al Real Madrid le tengo el máximo respeto, pero llevan años intentando destruir la Liga. Estiran el caso Negreira hasta no sé cuándo, y fuimos nosotros los primeros que denunciamos. Ya se está juzgando, pero yo tengo que defender la competición».

Pero incluso empatizó con las quejas del Real Madrid por el arbitraje en el derbi: «La entiendo. Hay gente que ve la acción de Bellingham con unas gafas distintas. Y la jugada de Kang-In…sí pudo haber sido roja, pero no tan flagrante como dicen. Pero de ahí a lo que dijeron del revólver. Si os parece normal y que luego el presidente de la Liga tenga que estar callado…seríamos imbéciles si no reaccionáramos», concluyó.