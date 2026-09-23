Mbappé se pronuncia sobre su casi fichaje por el Liverpool: «Estuve muy cerca…»

Kylian Mbappé sigue con su promoción del Balón de Oro y, aprovechando el parón de selecciones, ha concedido varias entrevistas a varios medios internacionales en las que ha presentado su candidatura para el galardón que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en Londres. Incluso en una de ellas ha confesado que estuvo a punto de fichar por el Liverpool en 2017, cuando militaba en el Mónaco.

Kylian Mbappé sigue de promoción por el Balón de Oro y por ello sigue vendiendo su candidatura en las muchas entrevistas que ha concedido en las últimas semanas. Incluso el martes fueron públicas unas declaraciones en las que habló sobre sus orígenes en África y prometió dedicarle el galardón si finalmente lo acaba levantando el próximo 26 de octubre. «Teniendo orígenes africanos, siempre es un placer que la gente me asocie al Balón de Oro. Les agradezco por todo y espero poder regresar con el Balón de Oro y, de una manera u otra, poder dedicárselo a ellos también», dijo el futbolista del Real Madrid.

La candidatura de Kylian Mbappé la defienden sus goles, ya que la pasada temporada fue el máximo goleador de la Liga EA Sports con 12 goles, pichichi de la Champions con 15 y también fue el jugador que más marcó en el Mundial con 10 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales. En total marcó 58 goles en una temporada en la que no pudo levantar ningún título. Esa es la baza a favor de sus rivales como Lamine Yamal, que ganó la Liga y el Mundial (estuvo discreto), y de Harry Kane, ganador de la Bota de Oro y de la Bundesliga.

Mbappé y el Liverpool

Mbappé también aprovechó una entrevista concedida a The Athletic para confesar que en 2017 estuvo a punto de fichar por el Liverpool. Esa fue la época en la que comenzaba a destacar en el Mónaco e incluso el Real Madrid también sondeó su fichaje. Finalmente, después de negociar con varias partes, acabó fichando por un PSG que tiró la casa por la ventana para hacerse con la joven promesa que finalmente acabó convirtiéndose en estrella.

«Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí», comenzó diciendo en la entrevista Mbappé.

Mbappé también dejó claro que no escuchó la oferta «porque quería jugar en mi ciudad, en París». «No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía: ‘Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti’», cuenta sobre la devoción de su madre por el Liverpool. «Fue a Liverpool y se enamoró. Fue a varios partidos, para ver el ambiente, y porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio», señaló.

Mbappé también habló de la famosa charla que tuvo con Klopp en un avión y que fue desvelada por el entrenador alemán hace unos meses. «Estábamos en un avión dando vueltas en círculos, y él me explicaba su proyecto mientras yo le decía: ‘No necesitas convencerme, eres Klopp, es Liverpool, es un gran club’, desveló.

«Fue el no fichaje más caro que he hecho en mi vida. Volamos de Blackpool a Niza. Allí, toda la familia Mbappé subió a un avión privado que tenía cinco cabinas o algo así. Realmente tiramos la casa por la ventana (con el avión). Volamos en círculos, hablamos con la familia y comimos bien… No podíamos dejarnos ver. Volamos en círculos. Fue fantástico. Y luego él se fue a París», dijo Klopp en su día sobre esta negociación en el avión.