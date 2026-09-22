Ortiz Arias vio la mano de Pubill en el derbi pero no pitó penalti ni el VAR le corrigió: «Es pecho, la están mirando»

La Liga ha desvelado un vídeo resumen de la REFCAM –la cámara del árbitro–que llevaba Ortiz Arias en el derbi y, en ella, se aprecia cómo sí que vio la mano de Pubill oculta por la realización. El colegiado, en directo, apreció que el balón daba en el «pecho» del defensa del Atlético. Le dice a Vinicius que la jugada está en revisión y es cuando Trujillo Suárez le comunica que no hay ninguna infracción. Es decir, el colegiado del VAR no le corrigió pese a que es más que evidente que Pubill saca el brazo y lo guía hacia el balón para cortar el centro.

En el momento en el que Mbappé pone el centro al área, Pubill saca el brazo, que hasta ese momento lo tenía recogido en la espalda, y corta la trayectoria. Se escucha a Ortiz Arias gritar «pecho», refiriéndose a que le golpea en esa zona. Vinicius insiste en que es mano y es entonces cuando el árbitro habla con él. «La están mirando, Vini. La están mirando», apunta.

«¿No hay nada?», pregunta justo después, a lo que le deben responder afirmativamente desde la sala VOR, puesto que indica que siga el juego. «Ok. Lateral», apunta, en referencia a que es saque de banda para el Real Madrid.

La jugada no se vio por televisión, pero el colegiado sí que la apreció en directo. En un vídeo que ofrece la visión del árbitro, gracias a la nueva cámara incorporada en el pinganillo, se puede apreciar. Sin embargo, al estar de frente a la acción, consideró que le daba a Pubill en el pecho. Pese a su error, el VAR no le corrigió. Trujillo Suárez le dio el visto bueno para que el balón se pusiera en juego, pese a que la infracción del central del Atlético de Madrid era más que evidente.