El Castilla no aprovecha el efecto Pitarch y empata ante el Sant Andreu

El Real Madrid Castilla dejó patentes sus problemas fuera de casa y no pudo doblegar al Sant Andreu. Los de Julián López afrontaron un partido de lo más exigente en la cuarta jornada de Primera Federación, pero contaban con un Thiago Pitarch que se presentaba como un refuerzo de lujo con motivo del parón internacional. Sin embargo, no pudieron aprovechar su efecto y acabaron cuajando un partido flojo, en el que les costó encontrar la forma de hacer daño a los catalanes.

El partido se desarrolló en un Can Dragó que estrenó normativa para la ocasión. Con motivo de la visita del Castilla, prohibieron el acceso del público que portara cualquier distintivo de otro equipo que no fuera el Sant Andreu. No querían camisetas que no fueran la de la señera que lucen ni, mucho menos, la del Real Madrid.

Aunque no había elásticas blancas en la grada, no comenzó del todo mal el partido para los madridistas. El filial se adelantaba en el marcador en el minuto 16, en el que fue su segundo acercamiento. Tras una oportunidad en la que Leiva estuvo a punto de marcar, llegó el tanto de Daniel Yáñez, con un remate desde fuera del área que acababa en el fondo de las mallas. Pitarch asistía, con una asistencia casi imposible, y lanzaba al Castilla hacia el triunfo.

Fueron unos buenos minutos de los blancos, que tuvieron el segundo en sus botas, por medio de Pol Fortuny y Rachad. Sin embargo, reaccionó el equipo local y, cuando se superaba la media hora de juego, en el 33′, llegaba el tanto del empate. Pau Darbra igualaba el encuentro con un disparo que contó con algo de fortuna, puesto que golpeó en Rachad, que estaba levantándose del suelo, para entrar en la portería.

En la segunda parte, veríamos muy poco de los de Julián López, que no fueron capaces de marcar la diferencia. De hecho, por momentos no veríamos nada, porque se fue la luz durante un par de minutos en el estadio, ya en el tramo final. Sí que iniciaron con más ímpetu la segunda mitad, en la que llegaron a las proximidades del área rival, pero sin excesivo éxito. Comenzó el Sant Andreu a generar cerca de la meta defendida por Mestre, encerrando a los blancos cada vez que apretaban.

Pudieron quedarse con uno menos los locales. El Real Madrid pidió una revisión de FVS por una agresión que reclamaron sobre Naasei, que había sido amonestado en la primera parte a las primeras de cambio. Sin embargo, las imágenes no eran las mejores y no se apreciaba el golpe que reclamaban los madridistas. Fue al final del partido y el marcador no se movería. Apretó el equipo catalán, tuvo la última el Castilla, que acabó llevándose un punto que sabe a poco.