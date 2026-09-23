Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que Vinicius debe ser titular indiscutible después del parón?

Vinicius no vive su momento más dulce en el Real Madrid. El delantero brasileño fue sustituido poco después del descanso en el derbi y escenificó un momento crítico donde José Mourinho tiene mucho que pensar durante este parón de selecciones. Los números del brasileño se han estancado y ha surgido el debate de si debe seguir siendo titular indiscutible para el entrenador portugués. ¿Crees que debería dejar de serlo? ¡Vota en nuestra encuesta!

Hasta ahora, Vinicius ha sido titular en los ocho partidos que ha jugado el conjunto blanco esta temporada. Pero los números han dejado mucho que desear: un gol y tres asistencias. Eso sumado al gran estado de forma de Diomande en los minutos que ha jugado, ha hecho que en la cabeza del portugués se replantee todo para intentar salir del bache. Desde quitarle el cartel de fijo en el once, pasar más en el esquema de rotaciones o directamente empezar los partidos desde el banquillo son las opciones que están sobre la mesa. Un dilema que tendrá su desenlace el próximo 10 de octubre contra el Villarreal.