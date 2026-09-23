La afirmación de Willy Hernangómez tras jugar los últimos años en el Barça: «Soy madridista y siempre lo seré»

Willy Hernangómez regresa este domingo al Movistar Arena para enfrentarse al Real Madrid con la camiseta de Unicaja y ha querido tener unas palabras de amor para el conjunto blanco después de pasar las últimas temporadas en el Barcelona. Después de tener un papel discreto en el conjunto culé, el pívot ha llegado este año al equipo malagueño, donde está recuperando sensaciones a las órdenes de Txus Vidorreta.

Después de levantar el primer trofeo de la Supercopa de la Euroliga hace unos días en Abu Dabi, el Real Madrid disputará este domingo a partir de las 19:00 horas su primer partido de la Liga Endesa ante Unicaja. El equipo malagueño, que siempre es un rival difícil, contará en esta temporada con un nuevo fichaje que sonará a muchos aficionados: Willy Hernangómez. El pívot ha llegado este año al conjunto malagueño después de pasar sin pena ni gloria por el Barcelona.

Después de ganar la Liga y Copa en la temporada 2015-2016 vestido de blanco, puso rumbo a la NBA para jugar en los Knicks, Hornets y Pelicans antes de tomar el viaje de regreso a Europa. Para sorpresa de muchos, el MVP del Europeo en 2022 decidió un año más tarde firmar un contrato de tres temporadas con el Barcelona, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de Europa. El pívot no pudo justificar su sueldo con grandes actuaciones y, al finalizar su vínculo con el club culé, fichó este verano por Unicaja de Málaga.

Willy Hernangómez, entre el Barcelona y el Real Madrid

Y Willy Hernangómez ha hablado sobre el Real Madrid antes de su visita al Movistar Arena vestido con la camiseta de Unicaja. Después de recibir pitadas día sí y día también con la camiseta culé, ahora espera que los aficionados madridistas le reciban de mejor agrado.

«No creo que los aficionados del Real Madrid me tengan ganas. Siempre estoy agradecido al Real Madrid y a sus aficionados», comenzó diciendo el pívot, que también afirmó que: «Es el club en el que crecí y me desarrollé. Soy madridista, así que siempre estaré apoyándolos y animándolos. Ahora la perspectiva es diferente. Vengo del Barça y estoy en el Unicaja, pero ya no existe tanta rivalidad como pudo haber en el pasado».