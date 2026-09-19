Baloncesto
Olympiacos – Real Madrid en directo: resultado y dónde ver online la final de la Supercopa de la Euroliga hoy en vivo
Sigue en directo la final de la Supercopa de la Euroliga entre Olympiacos y Real Madrid: los de Pedro Martínez buscan el primer título de la temporada
Founier, al banco
Bartzokas sale de inicio sin el MVP de la final de la Euroliga. Miller-McIntyre, Tyler Dorsey, Tyson Ward, Sasha Vezenkov y Donta Hall, su quinteto de salida.
Así sale el Real Madrid de inicio
El segundo quinteto inicial de Pedro Martínez en su andadura como técnico blanco es el siguiente: Campazzo, Théo Maledon, Gaby Deck, Mikael Jantunen y Tavares. Dos cambios respecto al del viernes: el francés, cuya actuación fue muy floja, releva a Feliz, y el finlandés a Chuma Okeke.
📋 ¡Quinteto inicial para la final de la Supercopa de la @EuroLeague! pic.twitter.com/YDd2HaT7bQ
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 19, 2026
451 días sin tocar metal
Ese es el tiempo que lleva el Real Madrid sin levantar un título tras quedarse en blanco la pasada temporada. Con Sergio Scariolo en el banquillo, el cuadro madridista se presentó en tres finales (Supercopa, Copa del Rey y Euroliga), pero no fue capaz de ganar ninguna de ellas. El último trofeo que levantó fue la Liga Endesa de 2025 en Valencia. Hace 451 días y aún con Chus Mateo como entrenador.
El Real Madrid llega al Etihad Arena
Los dos equipos ya están en el escenario de la final. Estas son las impresiones del técnico madridista y de su pívot. «Vamos a darlo todo. Hay que darle mucha importancia a este torneo», advierte Pedro Martínez. «Estamos bien. Queremos ganar porque, aunque sea muy pronto, esto es una final», dice, por su parte, Tavares.
🤔 Centrados. pic.twitter.com/u7Tauc5xYy
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 19, 2026
Vuelve Llull para la final
Es la gran novedad en la previa del Olympiacos-Real Madrid. El capitán madridista está de vuelta para la gran final de la Supercopa y a todos se nos viene el recuerdo a la mente de su canasta ganadora hace tres años en Kaunas para que los blancos levantasen su undécima Euroliga derrotando a los griegos.
Pedro Martínez cambia sus descartes
Ya se conocen los cuatro jugadores descartados por el Real Madrid para la final. El técnico catalán sacrifica a dos que sí estuvieron en la semifinal, Max Shulga y Olivier Sarr, para incluir a Sergio Llull y Damian Jones. Los otros dos siguen siendo Nick Smith Jr., y Gabriele Procida.
La mini pretemporada del Madrid en Abu Dabi
Cabe recordar que, cuando termine este partido, el Real Madrid no regresará a España, puesto que el equipo al que se enfrentará en la jornada 1 de la Euroliga será precisamente Dubai el próximo jueves a las 17:00. La logística invitaba a no cargar a los jugadores de más kilómetros de los necesarios en avión y los de Pedro Martínez se quedarán en Abu Dabi entrenando en una especie de stage de pretemporada antes del encuentro en Dubái contra los de Xavi Pascual.
Y si las cosas le van bien, esta vez no será la única que el Real Madrid viaje a Abu Dabi esta temporada, ya que la capital de Emiratos Árabes es la sede de la Final Four de la Euroliga en 2027.
Las amenazas de Olympiacos
Los líderes de la victoria de Olympiacos frente a Fenerbahce fueron Evan Fournier, MVP de la final de la pasada Euroliga contra el Real Madrid y máximo anotador en semis con 19 puntos, Donta Hall, poderoso en el rebote (12), y Codi Miller-McIntyre como principal generador de juego (7 asistencias). Sin embargo, Pedro Martínez se prepara para hacer frente a la que fue su estrella la temporada pasada en Valencia: Jean Montero.
Así fue la repartición de minutos en el Madrid
Para ver si realmente la falta de descanso perjudicará a los blancos, repasamos quiénes fueron los jugadores que más minutos acumularon ante Dubai. Facu Campazzo, Tavares y Luwawu-Cabarrot fueron, con diferencia, los más utilizados por Pedro Martínez.
Tres horas y media menos de descanso
Esa es la diferencia entre un finalista y otro. El Olympiacos parte con la ventaja de haber tenido más tiempo para descansar tras su victoria contra el Fenerbahce, un partido que acabó alrededor de las 18:00 del viernes, mientras que el Dubai-Real Madrid se fue hasta cerca de las 21:30 por la prórroga. ¿Lo notarán los de Pedro Martínez?
¡Dubai, tercero en la Supercopa!
Después de caer eliminado contra el Real Madrid en semifinales hace menos de 24 horas, el equipo de Xavi Pascual se ha recompuesto imponiéndose a un Fenerbahce que contaba con más descanso, pero que se dejó ir en el último cuarto del partido que nadie quiere jugar (85-77). En una hora, la gran final.
¡Primer título en juego para el Real Madrid!
¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro directo de la gran final de la Supercopa de la Euroliga. Nuevo torneo y el Real Madrid ya puede conquistarlo tras pasar de semifinales contra un combativo Dubai. Su rival, el Olympiacos, igual que el pasado mes de mayo en Atenas. ¿Habrá venganza de los blancos? ¡Lo contamos todo ya!
El Real Madrid juega este sábado la primera final de la temporada. Rompiendo con la tradición, este año no será la Supercopa de España el primer título al que aspire, sino la de la Euroliga, un nuevo torneo en el que ha logrado erigirse como finalista en su edición inaugural. Su rival será el Olympiacos, con el que reeditará la última final de la Copa de Europa en la que los griegos, con beneficio arbitral, se impusieron en Atenas para recuperar el trono del baloncesto continental 13 años después. ¡Síguelo en directo en DIARIO MADRIDISTA!
Tras una apasionante jornada de viernes en la que se agruparon las dos semifinales, la gran final de este sábado tendrá lugar entre los dos mejores equipos de Europa, que esta vez se dan cita en el Etihad Arena de Abu Dabi a las 19:00 horas. Por su parte, el Olympiacos venció a un Fenerbahce que fue superior durante la mayor parte del partido, pero que cortocircuitó en la última posesión cuando tenía canasta para ganar o forzar la prórroga.
Más tarde, el Real Madrid protagonizó otro encuentro frenético ante el Dubai Basketball. Los de Pedro Martínez, en el debut del nuevo entrenador, comenzaron totalmente superados por los dubaitís, que llegaron a estar 16 arriba en la primera parte, pero lograron remontar e ir a la prórroga tras una segunda mitad igualadísima.
El saber sufrir y la aparición de jugadores como Edy Tavares, Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot y Andrés Feliz fue clave para el triunfo de los blancos. Hoy conoceremos al primer campeón de la primera Supercopa de la Euroliga a partir de las 19:00. Desde las 18:00, puedes seguir toda la previa a través de nuestra retransmisión en directo.
1C) 0-0
¡Arranca la final!
Gana el salto, tira Deck de tres, falla y recupera Olympiacos. Ya tenemos en marcha el partido que decidirá el primer campeón de la Supercopa.