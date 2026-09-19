Olympiacos – Real Madrid en directo: resultado y dónde ver online la final de la Supercopa de la Euroliga hoy en vivo

El Real Madrid juega este sábado la primera final de la temporada. Rompiendo con la tradición, este año no será la Supercopa de España el primer título al que aspire, sino la de la Euroliga, un nuevo torneo en el que ha logrado erigirse como finalista en su edición inaugural. Su rival será el Olympiacos, con el que reeditará la última final de la Copa de Europa en la que los griegos, con beneficio arbitral, se impusieron en Atenas para recuperar el trono del baloncesto continental 13 años después. ¡Síguelo en directo en DIARIO MADRIDISTA!

Tras una apasionante jornada de viernes en la que se agruparon las dos semifinales, la gran final de este sábado tendrá lugar entre los dos mejores equipos de Europa, que esta vez se dan cita en el Etihad Arena de Abu Dabi a las 19:00 horas. Por su parte, el Olympiacos venció a un Fenerbahce que fue superior durante la mayor parte del partido, pero que cortocircuitó en la última posesión cuando tenía canasta para ganar o forzar la prórroga.

Más tarde, el Real Madrid protagonizó otro encuentro frenético ante el Dubai Basketball. Los de Pedro Martínez, en el debut del nuevo entrenador, comenzaron totalmente superados por los dubaitís, que llegaron a estar 16 arriba en la primera parte, pero lograron remontar e ir a la prórroga tras una segunda mitad igualadísima.

El saber sufrir y la aparición de jugadores como Edy Tavares, Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot y Andrés Feliz fue clave para el triunfo de los blancos. Hoy conoceremos al primer campeón de la primera Supercopa de la Euroliga a partir de las 19:00. Desde las 18:00, puedes seguir toda la previa a través de nuestra retransmisión en directo.