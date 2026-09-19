Cuándo es el Atlético – Real Madrid: a qué hora empieza el derbi y cómo ver por TV en directo gratis y en vivo online el partido de la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el derbi Atlético - Real Madrid de la Liga El Atlético y el Real Madrid jugarán el derbi capitalino en el Metropolitano en el partido de la jornada 7 de la Liga

Se viene uno de los partidos más importantes del campeonato nacional de nuestro país. El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Real Madrid en la jornada 7 de la Liga, justo antes del parón de selecciones, y se espera un choque bastante interesante, ya que los colchoneros intentarán lograr la victoria para adelantar a los merengues, mientras que con un triunfo en territorio rojiblanco serviría a los de Concha Espina para abrir brecha y acercarse al Barcelona. Te contamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión en directo el derbi madrileño.

Atlético – Real Madrid de la Liga: a qué hora empieza el derbi madrileño

El Atlético y el Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Los del Cholo Simeone llegan tras golear a Osasuna, mientras que los de Mourinho ganaron con sufrimiento al Elche en el Martínez Valero. Dos puntos separan a estos equipos en la clasificación, por lo que este derbi es muy importante para ambos. El organismo que preside Javier Tebas ha programado este choque para el domingo 20 de septiembre y el horario escogido ha sido el de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el derbi Atlético – Real Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos del campeonato nacional en nuestro país son Movistar+ y Dazn. El Atlético – Real Madrid que cayó en la jornada 7 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago que Dazn tiene en diferentes plataformas, así que el derbi madrileño no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador tienen la opción de descargarse la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o una smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Metropolitano.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este derbi madrileño que cayó en la jornada 7 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio y cuando concluya el choque publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores de OKDIARIO las reacciones relevantes de los protagonistas que se produzcan en el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el derbi Atlético – Real Madrid

Además, todos los seguidores del conjunto rojiblanco, aficionados del cuadro de Chamartín y los seguidores del campeonato liguero español que no vayan a poder ver el derbi madrileño de la jornada 7 de la Liga tienen que saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano y contarán el minuto a minuto de lo que suceda en el Atlético – Real Madrid.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del derbi Atlético – Real Madrid?

El Metropolitano, que se encuentra en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se jugará el Atlético – Real Madrid que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El equipo rojiblanco se cambió a este recinto deportivo en 2017 después de dejar atrás el mítico e histórico Vicente Calderón. En su interior caben 70.000 espectadores y se espera que haya una gran entrada y que no haya ni un asiento vacío para este derbi madrileño.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Miguel Ángel Ortiz Arias para que imparta justicia en el derbi Atlético – Real Madrid de la jornada 7 de la Liga. El madrileño estará acompañado por Daniel Jesús Trujillo Suárez, que será el encargado de revisar todas las jugadas polémicas en el VAR y avisar a su compañero si se le escapa alguna acción clamorosa para recomendarle que se acerque a la pantalla que estará en la banda del Metropolitano.