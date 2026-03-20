Evolución del escudo del Atlético de Madrid: todos los cambios que ha sufrido

Desde el 26 de abril del 1903, día de fundación del Club Atlético de Madrid, el escudo rojiblanco ha sufrido diversas modificaciones con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la seña de identidad del club. Hasta un total de seis cambios se han podido observar a lo largo de su historia: desde su inicial insignia azul y blanca, basado en el Athletic Club, hasta el escudo actual, que volvió a convertirse tras unos años y una larga lucha de sus aficionados en su principal emblema. Conoce todos los detalles de los escudos del Atlético de Madrid.

Los cambios del escudo del Atlético de Madrid

1903-1917: En el año de su fundación, se creó un escudo que fue basado en el del Athletic Club de Bilbao, pues sus fundadores eran ciudadanos vascos con residencia en Madrid: el mismo contenía las letras ‘C y A’ entrelazadas sobre un balón azul y marrón que dio lugar al primer escudo de la historia del Atlético de Madrid.

En el año de su fundación, se creó un escudo que fue basado en el del Athletic Club de Bilbao, pues sus fundadores eran ciudadanos vascos con residencia en Madrid: el mismo contenía las que dio lugar al primer escudo de la historia del Atlético de Madrid. 1917-1939: Tras varios años, el club optó por cambiar el diseño azul y blanco por las rayas rojiblancas, y se introduce un escudo circular con el oso y el madroño, junto a las siete estrellas de Madrid para adoptar, a su vez, la identidad de la ciudad madrileña.

Tras varios años, el club optó por cambiar el diseño azul y blanco por las rayas rojiblancas, y se introduce un escudo circular con el oso y el madroño, junto a las siete estrellas de Madrid para adoptar, a su vez, la identidad de la ciudad madrileña. 1939-1947 (Atlético Aviación): Una vez se hizo oficial la fusión del club con la Aviación Nacional, el escudo se modificó para incorporar unas alas y una corona junto a su escudo actual, que mantuvo todos los elementos: rayas rojiblancas, estrellas, el oso y el madroño…

Una vez se hizo oficial la fusión del club con la Aviación Nacional, el escudo se modificó para incorporar unas alas y una corona junto a su escudo actual, que mantuvo todos los elementos: rayas rojiblancas, estrellas, el oso y el madroño… 1947-2016: Llegamos al escudo actual, donde a partir del 47 se eliminan las alas, regresa la forma del escudo habitual en un tono mucho más moderno y rectangular y se le añaden unos bordes amarillos, convirtiéndose de esta forma en el escudo más duradero en la historia del club.

Llegamos al escudo actual, donde a partir del 47 se eliminan las alas, regresa la forma del escudo habitual en un tono mucho más moderno y rectangular y se le añaden unos bordes amarillos, convirtiéndose de esta forma en el escudo más duradero en la historia del club. 2016-2023: El cambio de la polémica. Tras la mudanza del Vicente Calderón al Metropolitano, el club también modificó el escudo sin previo aviso, algo que sentó muy mal a gran parte de los aficionados colchoneros. Era un cambio mucho más simplificado, volvieron sus bordes más circulares y el azul y el rojo predominaban en el emblema.

Tras la mudanza del Vicente Calderón al Metropolitano, el club también modificó el escudo sin previo aviso, algo que sentó muy mal a gran parte de los aficionados colchoneros. Era un cambio mucho más simplificado, volvieron sus bordes más circulares y el azul y el rojo predominaban en el emblema. 2023-Actual: Después de varios años de lucha, los socios consiguieron que el tema del escudo se llevara a votación, con una victoria aplastante del escudo anterior sobre el actual por aquel entonces. Tras la finalización de esa temporada, el Atlético de Madrid volvió a recuperar ‘el emblema de todos los aficionados rojiblancos’.

Imagen del Club Atlético de Madrid.

Qué pasó con el escudo del Atlético

En 2016, con el cambio del Calderón al Metropolitano, la entidad del club colchonero optó por realizar diferentes modificaciones con el objetivo de adaptarse mejor a los nuevos tiempos, y entre ellos rezaba un nuevo cambio de escudo. Tal y como hemos destacado líneas atrás, esto no sentó nada bien entre los seguidores, que durante varias temporadas solicitaron una votación para que el anterior escudo se convirtiera nuevamente en el emblema del club. Dicho y hecho: 61.021 socios votaron por la vuelta del mismo, mientras que 8.796 optaron por el entonces actual. Tras la finalización de esa presente temporada, el cambio se hizo efectivo.

Una vez finalizada la votación vinculante en la que han participado 77.690 socios, el club cambiará su escudo a partir del 1 de julio de 2024: https://t.co/T9x9Sny8HQ pic.twitter.com/NSn7SysFPx — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2023

Significado del escudo del Atlético

El escudo del Atlético de Madrid, desde su primera modificación, se ha convertido en un símbolo de identidad madrileña y, sobre todo, colchonera, donde destaca principalmente el oso y el madroño, símbolos de la capital de España, Madrid, las siete estrellas y las siete rayas rojas y blancas, principales colores del club rojiblanco.

Qué simbolizan el oso y el madroño y cuántas estrellas y rayas tiene el escudo

El oso y el madroño representan el símbolo central de la ciudad de Madrid desde el pasado siglo XIII. El Club Atlético de Madrid, desde su primera modificación de escudo, lo adoptó durante todos estos años para expresar su relación con la capital de España. Por otro lado, también cuenta con siete estrellas que representan la constelación de la Osa Mayor y las estrellas del escudo de la Villa y Corte de Madrid y siete rayas rojas y blancas, que representan por su parte el propio club madrileño.