EEUU lanza una nueva oleada de ataques sobre Irán en respuesta a las «agresiones injustificadas» de Teherán

Estados Unidos ha lanzado la noche de este miércoles un nuevo ataque contra «múltiples objetivos» en Irán en «agresiones injustificadas» de la dictadura de los ayatolás, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Cuando empezaba a vislumbrarse la posibilidad de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, EEUU lanzó este martes un ataque masivo contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero militar estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria. El Ejército iraní ha respondido a esta nueva oleada anunciando que cierra «por completo» el estrecho de Ormuz.

«Las fuerzas del Comando Central de EEUU comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 17:15 horas (21:15 GMT) contra múltiples objetivos de Irán bajo la orden» de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, según ha informado el Centcom en un mensaje en redes sociales. El presidente republicano ya aseguró este miércoles que continuaría los ataques contra Teherán.

El Ejército de Estados Unidos no ha aclarado cuánto durarán estas agresiones ni los objetivos a atacar, aunque medios estadounidenses apuntan a que se están atacando defensas aéreas y las estaciones de radar iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Lo que sí ha indicado el Centcom es que los «bombardeos responden a las agresiones injustificadas y continuas de Irán».

Irán, después de los primeros ataques de EEUU tras el derribo del helicóptero, respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró poco antes que «los ataques que se produzcan esta noche serán contundentes y claros, y si tienen que producirse mañana por la noche, también lo serán». Estados Unidos ha lanzado estos ataques en respuesta al derribo del helicóptero estadounidense con dos soldados, que sobrevivieron, y a las represalias iraníes posteriores.

Trump ya había avisado durante la tarde de que EEUU atacaría con «dureza» a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán. Este supuesto acuerdo para terminar con el conflicto parecía estar cerca, a pesar del incesante intercambio de ataques entre Irán e Israel. Las noches de este miércoles y del martes se han producido los mayores ataques desde el inicio del alto el fuego que pactaron EEUU e Irán el pasado 8 de abril.