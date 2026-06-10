Trump amenaza las centrales eléctricas de Irán por cargarse el acuerdo: «Ahora pagarán las consecuencias»

Donald Trump, presidente de EEUU, ha advertido a Irán de que su país planea comenzar a bombardear las plantas eléctricas y los puentes de Irán, ya que el régimen iraní estaría «utilizando a Estados Unidos» para alargar las conversaciones sin intención real de cerrar un acuerdo. «Puede que siga adelante», ha señalado Trump durante una entrevista concedida este miércoles a Fox News.

«Tuvieron la oportunidad de firmar un pacto y salir adelante. Ahora tendrán que pagar el precio». El mandatario estadounidense también ha indicado que los avances en las negociaciones entre Washington y Teherán han sido prácticamente nulos. Más tarde, ese mismo miércoles, Trump ha declarado ante periodistas en la Casa Blanca que Estados Unidos «volverá a golpear con fuerza a Irán hoy».

Estas declaraciones se producen tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense y los reiterados intercambios de ataques entre ambos países.

EEUU lanzó la madrugada de este miércoles una oleada de ataques contra Irán tras amenazar Trump con represalias por el derribo de un helicóptero Apache cerca de Ormuz del que Donald Trump acusa a Teherán. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) lo ha confirmado en un mensaje en redes donde asegura que «las fuerzas del Comando Central de EEUU comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET de hoy por orden del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EEUU. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada».

Por su parte, la televisión estatal iraní informa que el servicio de inteligencia persa da cuenta de explosiones en distintos puntos del golfo Pérsico cercanos al estrecho de Ormuz, que es la zona donde fue derribado el Apache de combate estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había admitido horas antes el derribo de un helicóptero de ataque Apache del Ejército estadounidense que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz en la madrugada del 9 de junio de 2026. Trump reveló este martes que Irán derribó un helicóptero de EEUU que operaba en las cercanías del estrecho de Ormuz, y advirtió de que Washington responderá al incidente pese a que no se reportaron víctimas.