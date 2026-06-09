EEUU lanza una oleada de ataques contra Irán en respuesta al derribo de su helicóptero Apache

EEUU ha lanzado una oleada de ataques contra Irán tras amenazar Trump con represalias por el derribo de un helicóptero Apache cerca de Ormuz del que Donald Trump acusa a Teherán. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) lo ha confirmado en un mensaje en redes donde asegura que «las fuerzas del Comando Central de EEUU comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p.m. ET de hoy por orden del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EEUU. La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada».

Por su parte, la televisión estatal iraní informa que el servicio de inteligencia persa da cuenta de explosiones en distintos puntos del golfo Pérsico cercanos al estrecho de Ormuz, que es la zona donde fue derribado el Apache de combate estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había admitido horas antes el derribo de un helicóptero de ataque Apache del Ejército estadounidense que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz en la madrugada del 9 de junio de 2026. Trump reveló este martes que Irán derribó un helicóptero de EEUU que operaba en las cercanías del estrecho de Ormuz, y advirtió de que Washington responderá al incidente pese a que no se reportaron víctimas.

Trump confirmó a los periodistas, al ser preguntado en el aeropuerto JFK de Nueva York tras asistir a un partido de la NBA, que los dos tripulantes estaban a salvo: «Los pilotos están bien. Nadie resultó herido. Mañana emitiremos un informe, pero los pilotos están bien». Los militares fueron rescatados en menos de dos horas por un dron naval de superficie estadounidense y se encuentran en condición estable, según Abc News.

Posteriormente, Trump atribuyó directamente el incidente a Irán. En una publicación en Truth Social, declaró: «Acabo de ser informado por nuestro gran ejército que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros altamente sofisticados helicópteros Apache mientras patrullaba sobre el Estrecho de Ormuz. Ambos miembros del servicio están a salvo y sin lesiones. No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque».

El derribo del helicóptero de EEUU por parte de Irán se ha producido en un contexto de enorme tensión en la zona del golfo Pérsico, con Irán controlando el estrecho de Ormuz durante el conflicto y en medio de esfuerzos diplomáticos para un acuerdo de paz y la reapertura del paso marítimo clave para el petróleo. Hasta el momento, no se ha publicado el informe oficial prometido sobre las causas exactas, aunque Trump lo vinculó claramente a un derribo iraní.

Negociadores de EEUU e Irán lograron cerrar un acuerdo a finales del mes pasado de 60 días, que busca extender el alto el fuego actual y abrir una fase formal de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El acuerdo, sin embargo, aún no está cerrado por completo, ya que requiere la aprobación definitiva de Donald Trump, y Teherán tampoco ha confirmado oficialmente su aceptación.