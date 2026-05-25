Todas las claves que impiden firmar ya el acuerdo entre EEUU e Irán para acabar con la guerra

EEUU e Irán avanzan hacia un entendimiento que podría transformar el actual alto el fuego en un acuerdo más estable y duradero. El pasado sábado todo parecía prácticamente hecho, pero este lunes, el mismo Trump ha pisado el freno y admite que persisten diferencias en algunos puntos. Ambas partes exploran desde hace semanas una hoja de ruta para resolver los principales desacuerdos.

El acuerdo que se negocia busca principalmente consolidar el cese de hostilidades y abrir una fase de negociaciones más amplias que garanticen una paz duradera. Trump ha señalado hoy que no se apresurará y que el tiempo juega a favor de EEUU, mientras Irán busca un acuerdo que considere equilibrado y que ponga fin definitivo a las tensiones en Medio Oriente.

Estas son las claves más relevantes de los puntos que siguen siendo conflictivos.

El estrecho de Ormuz

Uno de los puntos centrales es la reapertura gradual de esta vía marítima estratégica. Trump ha anunciado que el acuerdo contemplaría su apertura al tráfico comercial. Irán, por su parte, indica que mantendrá supervisión sobre el paso, permitiendo un regreso progresivo del tráfico durante unos 30 días, y exige coordinación con sus autoridades para garantizar la seguridad. Además, Teherán no renuncia a posibles reclamaciones ni al derecho de imponer tarifas, y reclama que el bloqueo estadounidense a sus puertos se levante de forma simultánea.

Programa nuclear y reservas de uranio

Irán se comprometería a no desarrollar armas nucleares y a iniciar conversaciones sobre la entrega de sus reservas de uranio altamente enriquecido, además de pausar nuevo enriquecimiento. Sin embargo, funcionarios iraníes insisten en que estos temas nucleares no se discuten en la fase inicial del acuerdo. Pero Trump ha sido enfático en que Irán debe renunciar a cientos de kilogramos de uranio enriquecido, aunque el documento preliminar no entraría en detalles profundos sobre el enriquecimiento.

Activos congelados

Con una economía muy afectada, Irán exige la liberación inmediata de miles de millones de dólares en activos bloqueados en bancos extranjeros. Fuentes iraníes señalan que, sin un desbloqueo parcial y un mecanismo claro para la liberación continua, no habría acuerdo. Hasta el momento, EEUU no ha ofrecido compromisos concretos al respecto.

Levantamiento de sanciones

Las sanciones internacionales, especialmente las estadounidenses y europeas, golpean duramente la economía iraní. Irán pide su levantamiento y lo incluye explícitamente en las negociaciones, aunque no se abordaría en detalle en esta primera etapa. Según estimaciones iraníes, sólo levantar las restricciones a la venta de petróleo podría generar ingresos significativos en poco tiempo. El tema quedaría vinculado a avances en el ámbito nuclear.

Misiles balísticos

Durante el conflicto, EE.UU. presionó por la destrucción de misiles de mayor alcance iraníes. Aunque Trump ha criticado el crecimiento del programa de misiles, en las conversaciones recientes este asunto parece haber perdido protagonismo, a pesar de que Israel y varios países árabes lo consideran una amenaza prioritaria.

Líbano

Existe cierta incertidumbre sobre cómo se tratará el conflicto entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán. El borrador del memorando mencionaría el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Trump, sin embargo, ha reafirmado a Israel su apoyo para mantener libertad de acción frente a amenazas en la región.