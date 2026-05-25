La sharia llega al Barça: acuerdo millonario con Emirates Islamic

El Barça se alinea con los códigos de conducta del islam, con la sharia, tras alcanzar un millonario y jugoso acuerdo con Emirates Islamic, uno de los bancos más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. Joan Laporta y los suyos siguen peinando Oriente Medio y Asia en busca de los mejores socios financieros, sean quienes sean, con el objetivo de recuperar la senda de bonanza económica que años atrás recorrían.

«Emirates Islamic, una de las principales instituciones financieras de los Emiratos Árabes Unidos, se incorpora como nuevo Partner Oficial de Banca Comercial del FC Barcelona para este país hasta junio de 2028», anunciaba el club blaugrana a través de un comunicado en su página web, en el que informaban que lanzarán, fruto de este acuerdo, una tarjeta de crédito, la ‘Emirates Islamic Barça Cashback Card’, con «un conjunto exclusivo de privilegios vinculados al FC Barcelona».

Emirates Islamic lleva operando desde 2004, cuando comenzó bajo la denominación Emirates Islamic Bank. desde entonces es uno de los cuatro grandes bancos islámicos del país, de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que siguen los principios de la sharia, tanto los códigos de conducta como su sistema legal, ambos acordes al islam. Pero ha sido desde 2019 cuando el banco ha ganado notoriedad internacional, reconocido por diferentes estamentos de peso en el sector bancario.

Según el Barça, este acuerdo solamente tiene validez en este país y está dirigido especialmente para la gente más joven, ya que calculan que son «aproximadamente 1,7 millones de culés» en la zona, los cuáles «representan más del 20 % de la población total del país, donde el Barça es uno de los clubes deportivos más queridos».

«Esta alianza estratégica pone de manifiesto el compromiso de Emirates Islamic con soluciones bancarias innovadoras, digitales y basadas en la experiencia, que sirven a las personas, construyen comunidades y crean valor duradero», alaba el Barça.

Mohammed Kamran Wajid, ejecutivo de Emirates Islamic, afirma en declaraciones recogidas por el propio Barça que esta colaboración les «permite ofrecer a nuestros clientes una combinación única de ventajas financieras atractivas y experiencias deportivas extraordinarias» y que la tarjeta que comercializarán «refleja nuestro compromiso continuo de incrementar el valor para los clientes mediante productos innovadores y orientados al estilo de vida».

Por parte del Barça, el acuerdo ha estado sellado por Marc Bruix, actual director de patrocinios globales de la entidad, que asegura que con este acuerdo podrán «ofrecer a nuestros seguidores en los EAU una nueva forma de conectar con el club en su día a día», recalcan que es el «ejemplo perfecto de cómo el patrocinio deportivo puede ir más allá del terreno de juego y ofrecer ventajas reales y exclusivas para nuestra comunidad global».

El anuncio coincide con otro muy importante para el Barcelona en materia económica. La Liga ya avanzó esta semana que los culés entran en la regla 1:1, superando así uno de los mayores escollos de la entidad en materia de fichajes, siempre obligados a hacer malabares para cada inscripción. La salida de Robert Lewandowski, con un salario muy alto, clave para esta nueva realidad.