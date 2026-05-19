La Liga avanza el regreso del Barcelona a la regla 1:1

La Liga de Javier Tebas ha avanzado este martes que el Barcelona está muy cerca de regresar a la regla 1:1 y poder así inscribir jugadores con normalidad en el próximo mercado de verano. De esta manera, y de la mano de Joan Laporta como presidente, el club catalán diría adiós a varios años de sufrimiento financiero con unas cuentas económicas que han sido un grave problema para la entidad en las últimas temporadas.

La regla 1:1 ha sido el gran quebradero de cabeza para el Barcelona durante los últimos años. El caso de Dani Olmo, que por cierto sigue jugando con la cautelar del Gobierno, fue el encaje de bolillos más sonado de un club que ha sobrevivido a las restricciones financieras de la Liga como ha podido. Aunque en el plano deportivo, de la mano de Hansi Flick, ha sacado un notable alto a pesar de todo, ganando tres Ligas en los últimos cuatro años y volviendo a competir contra los mejores en la Champions League.

El Barcelona, durante los últimos meses, en declaraciones de Joan Laporta o Rafa Yuste, ha dejado claro que regresar a la regla 1:1 iba a ser un hecho de cara a este próximo mercado de fichajes. Y parece que así será.

La Liga, este martes, no lo ha querido dar por hecho, pero ha dado pistas claras que avanzan el regreso del Barcelona a esa norma. Eso significa que ya no estaría excedido en su masa salarial y podría inscribir fichajes con normalidad este mismo verano.

La Liga avanza la normalidad económica del Barcelona

Ha sido Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, quien ha dado estas pistas que dejan al Barcelona con una sonrisa de oreja a oreja: «No podemos hacer valoraciones, las podéis hacer vosotros. Pero hay datos públicos. El auditor les ha aceptado, por ejemplo, unos 70 millones de los palcos VIP. Después está la salida de Lewandowski, que tiene un coste salarial elevado. Van a abrir un nuevo graderío en el Camp Nou. Con eso se puede hacer un juicio».

Son tres pistas claras que la Liga ha subrayado. Los 70 millones de los palcos VIP del Camp Nou, los algo más de 24 millones de salario que se ahorra el club con la salida de Robert Lewandowski y la apertura del nuevo graderío que podría sumar otros 80 kilos a las arcas del club blaugrana.

«Tenemos que tener en cuenta el impacto y la amortización de Lewandowski. Hay un club que tiene un coste de plantilla deportiva determinado para la temporada 2026/27. Tiene un jugador que le consume mucho y que ya no estará. Aunque estuviera previsto que no siguiera, ellos ya han hecho sus cuentas», recalcó el director corporativo de la Liga.

Aunque también quiso dejar claro que ni el Barcelona ni el resto de clubes tienen todavía un veredicto oficial: «Ningún club sabe todavía si está excedido o no, pero casi al 95% ya saben aproximadamente cuál va a ser su situación».