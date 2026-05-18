Flick ya busca al sustituto de Lewandowski: «Lo más importante es que marque goles…»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar ante los medios de comunicación la victoria del Barcelona sobre el Betis en el último partido de Lewandowski ante su afición con la camiseta blaugrana. Un encuentro que fue un mero trámite.

«He trabajado con Lewandowski muchos años, es un amigo. No es fácil ganar todos los partidos en casa, pero lo hemos hecho. Hemos hecho una gran temporada», señaló Hansi Flick tras la despedida de Lewandowski.

Más sobre Lewandowski: «Estoy feliz por la despedida que ha tenido Robert. Es una gran persona y un jugador top. Tenemos que buscar un 9 que se ajuste a nuestra filosofía, pero lo más importante es que marque goles».

«El ambiente que hay en este club es increíble, cada día. Por las calles de Barcelona también, el cariño que demuestra la gente», señaló el técnico germano.

Más sobre fichajes: «Tenemos que esperar. Lo que estoy convencido es que tenemos muy buenos jugadores que nos han dado y nos darán mucho».

«Estoy muy orgulloso del equipo. Estoy muy orgulloso. Conseguimos el objetivo que queríamos: ganar 19 partidos en nuestro estadio. Esto es maravilloso. Es algo maravilloso. La segunda parte nos costó un poco, pero al final conseguimos lo que merecíamos», dijo Hansi Flick ante los medios.

Faltó el gol de Lewandowski en su despedida: «Sí, por supuesto, pero estuvo cerca, muy cerca. Pero, como sabes, he trabajado con él durante muchos años y, al final, a nivel personal, es un amigo, y estoy muy feliz».