Cómo quedaron las elecciones de Andalucía en 2022: estos fueron los resultados

Las elecciones autonómicas de Andalucía de 2022 se celebraron el 19 de junio y supusieron un cambio importante en el panorama político andaluz. La gran victoria fue para el Partido Popular, liderado por Juan Manuel Moreno, que consiguió una amplia mayoría absoluta y reforzó su posición al frente de la Junta.

El PP obtuvo 58 escaños y cerca del 43 % de los votos, un resultado histórico para los populares en Andalucía. Gracias a esa mayoría absoluta (la Cámara autonómica tiene 109 diputados y la mayoría se sitúa en 55), Moreno pudo gobernar en solitario sin necesidad de pactos con otras fuerzas.

El segundo partido más votado fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A), encabezado por Juan Espadas, que logró 30 escaños. Aunque los socialistas mantuvieron su papel como principal fuerza de la oposición, el resultado fue uno de los peores de su historia en la comunidad, tradicionalmente considerada uno de sus grandes bastiones electorales.

Por detrás quedaron Vox, con 14 diputados; la coalición Por Andalucía, que obtuvo 5 escaños; y Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, que consiguió 2 representantes. Mientras tanto, Ciudadanos desapareció del Parlamento andaluz tras no lograr representación, después de haber formado parte del anterior Gobierno autonómico junto al PP.

¿Cómo fue el reparto de escaños en 2022?

En las anteriores elecciones andaluzas, el reparto de escaños fue el siguiente:

PP : 58 diputados

: 58 diputados PSOE-A : 30 diputados

: 30 diputados Vox : 14 diputados

: 14 diputados Por Andalucía : 5 diputados

: 5 diputados Adelante Andalucía: 2 diputados

La participación rondó en torno al 58%, ligeramente inferior a la registrada en anteriores comicios. Aun así, la victoria del PP marcó un antes y un después en la política andaluza, consolidando el liderazgo de Moreno y debilitando tanto al bloque de izquierdas como al espacio de centro representado por Ciudadanos.

¿Dónde valen menos los votos?

Lo que muchos ciudadanos desconocen en esta jornada electoral es que, en términos estadísticos, Sevilla tiene la capacidad más baja de influencia en la composición del Parlamento de Andalucía.

Esta situación coloca al votante sevillano en una posición de menor representatividad, consecuencia directa del diseño del sistema electoral.

La explicación se encuentra en la Ley Electoral de Andalucía. Con el objetivo de evitar que las provincias más pobladas eclipsen a las más pequeñas, se garantiza un mínimo de ocho escaños por provincia, distribuyendo el resto en función de la población. Aunque Sevilla es la provincia con más habitantes, este reparto no sigue una proporcionalidad estricta.