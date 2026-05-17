Elecciones en Andalucía 2026, en directo | Última hora de las votaciones, candidatos, dónde votar y participación
Sigue en directo la última hora de las elecciones 2026 en Andalucía: resultados, porcentaje de participación, pactos y quién va a ganar
Andalucía celebra este domingo una nueva jornada electoral marcada por la expectación política y la atención puesta en la participación, el reparto de escaños y los posibles pactos tras el cierre de las urnas. Más de 6 millones de andaluces están llamados a votar hoy, domingo 17 de mayo, en unas elecciones autonómicas decisivas para el futuro político de la comunidad.
Los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que arrancará el escrutinio y comenzaremos a conocer los primeros resultados. Pero antes, conoceremos los datos de participación en las elecciones de Andalucía 2026 y las valoraciones de los principales candidatos.
En OKDIARIO podrás seguir la cobertura en directo de las elecciones andaluzas, la apertura de colegios, el ambiente en las principales ciudades, declaraciones de los líderes políticos, avances de participación, sondeos, escrutinios y resultados oficiales.
A qué hora se sabrán los resultados de las elecciones de Andalucía 2026
Los colegios electorales cerrarán a partir de las 20:00 horas, a partir de ese momento comenzará el escrutinio y empezaremos a conocer los resultados oficiales. Si bien, antes de saber los primeros datos, tendremos acceso a los sondeos a pie de urna, que nos dirán quién puede alzarse ganador en las elecciones de Andalucía 2026.
Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en Andalucía
Una de las dudas más frecuentes es cuántos escaños se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía 2026. Pues bien, debes saber que el Parlamento andaluz está compuesto por 109 escaños, de forma que el partido que logre al menos 55 escaños podría gobernar en solitario logrando la mayoría absoluta.
También debes tener en cuenta que el reparto de escaños en el Parlamento andaluz se divide por provincias y no todas eligen los mismos escaños. Estos son los escaños que se eligen por circunscripción en cada provincia de Andalucía:
- Almería: 12 escaños
- Cádiz: 15 escaños
- Córdoba: 12 escaños
- Granada: 13 escaños
- Huelva: 11 escaños
- Jaén: 11 escaños
- Málaga: 17 escaños
- Sevilla: 20 escaños
El 98% de las mesas ya están constituidas
Según la información facilitada por la Junta de Andalucía, el 98% de las mesas electorales ya están constituidas y la gente ya está votando.
Abren los colegios electorales: más de 6,8 millones de Andaluces, llamados a votar
Los colegios electorales ya están abiertos. Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer el derecho en las elecciones al Parlamento de Andalucía, cifra que supone un incremento del 2,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral.
Cerca de 369.000 andaluces podrán votar hoy por primera vez
Un total de 368.858 andaluces podrán ejercer este domingo su derecho al voto por primera vez en unas elecciones autonómicas, lo que supone el 5,41% de los 6.812.902 electores convocados a las urnas en la comunidad, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral.
Dónde votan hoy los candidatos
El candidato del PP a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10:30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña. Por su parte, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, votará en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11:00 horas. Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad sobre las 10:00. Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera.votar.
A qué hora cierran los colegios
Los colegios electorales cierran a las 20:00 horas. Sin embargo, si un centro ha abierto más tarde por algún error en la constitución de sus mesas podrá cerrar más tarde de la hora marcada. Debes saber, además, que si en el momento del cierre hay gente haciendo cola para votar, podrán hacerlo.
A qué hora abren los colegios electorales
Los andaluces podrán votar a partir de las 09:00 horas en los colegios electorales que se les hayan asignado.
Elecciones Andalucía 2026
¡Buenos días y bienvenidos al minuto a minuto de las elecciones andaluzas 2026! Aquí te contaremos todo sobre cómo se desarrolla la jornada electoral, qué está pasando en los colegios electorales, cómo va la participación, qué dicen los sondeos a pie de urna y mucho más.
Candidatos elecciones Andalucía 2026
Estos son los candidatos que se presentan a las elecciones de Andalucía 2026:
- Juanma Moreno (PP): actual presidente de la comunidad
- María Jesús Montero (PSOE)
- Manuel Gaviria (Vox)
- Antonio Maíllo (Por Andalucía)
- josé Ignacio García (Adelante Andalucía)
Sondeos de las elecciones andaluzas
La última encuesta del CIS confirma que el PSOE-A podría obtener los peores resultados de su historia en las elecciones de éste 17 de mayo mientras que Adelante Andalucía podría ser la sorpresa dentro de la izquierda, Si bien, el PP sería el claro ganador de estas elecciones junto a Vox, que podría lograr el segundo puesto.
La Junta ofrecerá tres avances de participación: a las 11:30, a las 14:00 y a las 18:00 horas
La Junta de Andalucía ofrecerá tres avances sobre el dato de participación en las elecciones autonómicas a las 11:30, las 14:00 y las 18:00 horas, que posteriormente se trasladarán en ruedas de prensa. Aquí te informaremos en directo de todo lo que ocurra.