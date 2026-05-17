Elecciones en Andalucía 2026, en directo | Última hora de las votaciones, candidatos, dónde votar y participación

Andalucía celebra este domingo una nueva jornada electoral marcada por la expectación política y la atención puesta en la participación, el reparto de escaños y los posibles pactos tras el cierre de las urnas. Más de 6 millones de andaluces están llamados a votar hoy, domingo 17 de mayo, en unas elecciones autonómicas decisivas para el futuro político de la comunidad.

Los colegios electorales abren sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que arrancará el escrutinio y comenzaremos a conocer los primeros resultados. Pero antes, conoceremos los datos de participación en las elecciones de Andalucía 2026 y las valoraciones de los principales candidatos.

En OKDIARIO podrás seguir la cobertura en directo de las elecciones andaluzas, la apertura de colegios, el ambiente en las principales ciudades, declaraciones de los líderes políticos, avances de participación, sondeos, escrutinios y resultados oficiales.

A qué hora se sabrán los resultados de las elecciones de Andalucía 2026

Los colegios electorales cerrarán a partir de las 20:00 horas, a partir de ese momento comenzará el escrutinio y empezaremos a conocer los resultados oficiales. Si bien, antes de saber los primeros datos, tendremos acceso a los sondeos a pie de urna, que nos dirán quién puede alzarse ganador en las elecciones de Andalucía 2026.

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en Andalucía

Una de las dudas más frecuentes es cuántos escaños se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía 2026. Pues bien, debes saber que el Parlamento andaluz está compuesto por 109 escaños, de forma que el partido que logre al menos 55 escaños podría gobernar en solitario logrando la mayoría absoluta.

También debes tener en cuenta que el reparto de escaños en el Parlamento andaluz se divide por provincias y no todas eligen los mismos escaños. Estos son los escaños que se eligen por circunscripción en cada provincia de Andalucía: