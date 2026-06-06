El presentador de TVE no ha podido esconder su euforia ante el «fascinante» primer discurso del Papa León XIV en el Salón de las Columnas en el Palacio Real en Madrid. Durante su discurso, el pontífice ha hecho referencia a la «fidelidad de España al derecho internacional y al multilateralismo». Unas palabras que no han pasado desapercibidas por el presentador de esta cadena de televisión, quien, tras finalizar el discurso, no ha podido evitar confirmar que se trataba de una «clara referencia a la gestión del Gobierno español de la situación política internacional y en particular en Oriente Medio por parte del Gobierno español».

A lo largo de su primer discurso en España, el Papa León XIV ha agradecido a España el compromiso activo con «la paz» y «solidaridad entre los pueblos», a la vez que ha pedido que se abandonen las «narrativas polarizantes»: «Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos».

Un final de discurso que el presentador de la cadena pública no ha dudado en vincular con las decisiones geopolíticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado en Oriente Medio. Principalmente, hay que recordar que el Gobierno de España reconoció el Estado de Palestina el pasado 28 de mayo de 2024, coordinadamente con Irlanda y Noruega. Sánchez justificó este movimiento político como «decisión como una medida para impulsar la paz y la solución de dos Estados».

TVE señala al presidente del Gobierno

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado que la salida al conflicto Israel-Palestina pasa por la creación de un Estado palestino viable junto a Israel. Esta polémica posición de España contempla que Gaza y Cisjordania están conectadas territorialmente y que la capital de Palestina sería Jerusalén Este.

Anteriormente, el pontífice ha «invitado a todos, por amor a la verdad», a abandonar las «narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental».

El Santo Padre ha llamado a la reconciliación: «Buscad la verdad», frente a «las ideologías prefabricadas». Para ello, ha yuxtapuesto los conceptos de «idea» y de «realidad», para mostrar que ambos deben estar «en un diálogo constante». De manera expresa, ha pedido «proteger la libertad religiosa», aludiendo de manera indirecta, no solo a la práctica católica, sino también a otras confesiones, como el islam, poniendo como ejemplo, los frutos que dio en la Edad Media.