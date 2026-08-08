Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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El fin de semana ya está aquí y seguro que tanto en la capital como en el resto de la comunidad de Madrid, son muchos los coches en carretera. Puede que muchos salieran con motivo de sus vacaciones, pero que duda cabe que la capital y otros municipios reciben a muchos visitantes sumado a los que se quedan, de modo que saber el precio de la gasolina se hace imprescindible y más con la reciente subida experimentada.
Puede que hayan sido unos pocos céntimos de euro, pero lo cierto es que la rebaja por litro es este este de 10 céntimos el litro, lo que comparado con el mes pasado o anteriores, provoca que notemos una ligera subida pero que para un depósito lleno puede notarse bastante. Por ello, hacemos ahora consulta al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y vemos cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 8 de agosto y dónde se localizan las gasolineras más baratas.
Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos que reportan a primera hora las gasolineras, este es el precio de la gasolina hoy sábado 8 de agosto.
Gasolina 95
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.479 €/l.
- Repsol Torrejón. Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 17. Precio: 1.479 €/l.
- Beroil. Móstoles. C/ Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. C/ Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Av. de Madrid, 60. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. C/ Isaac Newton, 155. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Móstoles. C/ Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Av. de Madrid, 9. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Av. de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Av. de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. C/ Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Av. de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Av. Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.579 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. C/ Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Av. Europa, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C/ Tejera, 2. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l.
- Repsol Torrejón. Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 17. Precio: 1.699 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1.744 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.759 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.769 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. A-3, km 11,2. Precio: 1.769 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. C/ Diesel, 9. Precio: 1.769 €/l.
- BP Taraza 365. Leganés. C/ Marc Gené, 2. Precio: 1.769 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Av. Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Av. Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. C/ Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.779 €/l.
- Shell Atalayuela 365. Madrid. C/ Guadalcanal, 36. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. C/ Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. C/ Coto de Doñana, 1. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Av. de la Constitución, 108. Precio: 1.569 €/l.
- Repsol Torrejón. Torrejón de Ardoz. C/ Solana, 17. Precio: 1.569 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. C/ Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. C/ Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Av. de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. C/ Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. C/ Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. C/ Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Algete. C/ de la Pelaya, 1. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Móstoles. C/ Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Paracuellos de Jarama. Camino San Miguel, 1. Precio: 1.679 €/l.
- Gasolinera Getafe. Getafe. Av. Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ Sinfonía, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Oil+. Madrid. C/ Muguet, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Madrid. C/ Reus, 13. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Madrid. C/ Secoya, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Leganés. C/ Isaac Peral, 12. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Getafe. C/ Islas Cíes, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Petroprix. Madrid. Av. Aviación, 22. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.690 €/l.
- Meroil. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.698 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Av. de la Industria, 45. Precio: 1.698 €/l.
Con los listados que te acabamos de mostrar ya puedes hacerte una idea, no sólo de cuál es el precio hoy de la gasolina sino también dónde se encuentran las gasolineras más baratas, pero si en cualquier otro momento deseas hacer consulta tú mismo, puedes entrar en el Geoportal y filtrar además resultados en forma de mapa como este que te mostramos, para que puedas encontrar fácilmente las gasolineras más cercanas. Si haces clic cuando estés en el portal, puedes localizar por la zona en la que estés y filtrar resultados.