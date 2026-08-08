El cielo se presentará poco nuboso, aunque se irán sumando intervalos nubosos a lo largo del día. En buena parte de la provincia, podrían registrarse brumas y bancos de niebla en la tarde, así como lluvias débiles y chubascos tormentosos, algunos localmente fuertes. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas lo harán en general, excepto en la Rioja Alavesa, donde no se prevén cambios. El viento será flojo y variable por la mañana, girando al sureste y pudiendo presentar rachas fuertes por la tarde debido a los fenómenos convectivos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes amenazantes y cambios bruscos en el ambiente

El cielo se despereza lento en Bilbao, anticipando una jornada que, aunque comienza tranquila con temperaturas suaves, se tornará dramática con el avance del día. Mientras la luz del sol asciende en el horizonte cerca de las 7:09, el ambiente se siente cargado y las nubes empiezan a acumularse, generando un alto riesgo de precipitaciones que se presentarán en la tarde y noche, cuando el termómetro alcance su máximo de 32 grados.

A primera hora, el viento soplará suavemente, pero a medida que las nubes tomen protagonismo, podría haber rachas más intensas, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 33 grados. El día se irá oscureciendo mientras los chubascos se hacen más probables; no se descartan momentos de lluvia intensa. Con una puesta de sol a las 21:24, los bilbaínos deberán prepararse para un cierre de jornada donde las gotas del cielo quizás sean las protagonistas.

Ambiente sombrío y lluvias intensas en Baracaldo

La jornada se presenta con un ambiente sombrío en Baracaldo, donde el cielo, cubierto de nubes, parece presagiar cambios significativos. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 18 grados, pero a medida que avanza el día, la inestabilidad también aumentará, dejando paso a lluvias intensas a partir de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza un notable 95%.

Al contrastar las primeras horas con la tarde, se anticipa un descenso térmico que llevará los termómetros a un máximo de 31 grados, sintiéndose aún más calurosos por la humedad elevada que podría llegar al 90%. Además, el viento soplará con ráfagas de hasta 7 km/h, insuflando un aire algo fresco. Mejor llevar paraguas y, si se tiene pensado salir, no olvidar la bufanda para combatir la sensación térmica más baja que nos espera esta noche.

Guecho: cubierto con alta probabilidad de lluvia

Con un amanecer que dará la bienvenida al día a las 07:09, Guecho se despierta bajo un cielo cubierto y con una probabilidad de lluvia de un 90% durante la tarde-noche. En horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en un suave 19°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 29°C, haciéndolo sentir más cálido. El viento soplará de manera moderada desde el norte a 10 km/h, acompañado de ráfagas máximas de 7 km/h, lo que no debería suponer un inconveniente para los paseos al aire libre.

A medida que avanza la jornada, el ambiente se tornará más pesado con una humedad que puede alcanzar hasta el 85%. La temperatura máxima será de 28°C, brindando un descanso fresco, aunque poco cómodo. A partir del mediodía, el cielo se irá nublando y la posibilidad de lluvia comenzará a aumentar, por lo que es recomendable tener un paraguas a mano. Con la puesta del sol programada para las 21:25, la tarde se presentará igualmente fresca a pesar de la alta probabilidad de chubascos.

Santurce: nubosidad creciente y probables lluvias

El tiempo en Santurce se presenta estable, con algunas nubes dispersas en el cielo durante la mañana y un leve aumento de nubosidad por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados, con vientos suaves que aportarán una sensación de frescura, aunque hay una alta probabilidad de lluvia en la tarde-noche.

Aprovechar el día para pasear por la ciudad parece una excelente idea, ya que el ambiente es tranquilo y propicio para las actividades diarias. Un buen momento para disfrutar de los espacios al aire libre antes de que llegue la lluvia en horas de la noche.

Cielo nublado y riesgo de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo nublado y temperaturas suaves, oscilando entre los 17 y 18 grados. El ambiente se siente fresco, ideal para una manta ligera. A medida que avanza el día, las nubes se intensifican y se espera una fuerte probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 33 grados, aunque la sensación térmica será similar. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa adecuada, ya que las precipitaciones podrían sorprender en cualquier momento.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET