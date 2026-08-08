El cielo se mostrará poco nuboso en buena parte de la provincia, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad en el interior, donde se prevén chubascos localmente fuertes y tormentas en el Prepirineo, con posibles granizos y rachas de viento muy intensas. Las temperaturas permanecerán elevadas en el interior y el viento será flojo en las primeras y últimas horas del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de agosto

Barcelona: nubes y sol con ambiente cálido

El cielo se asoma perezoso en Barcelona, donde la jornada de hoy empieza bajo un manto de nubes. La suave brisa del sureste acaricia la ciudad a unos 10 km/h, mientras las temperaturas oscilan entre los 23 y 33 grados a lo largo del día. Aunque la mañana promete ser serena, la posibilidad de que caigan algunas gotas aumenta ligeramente por la tarde, aunque sin grandes compromisos de precipitaciones. La humedad, que puede llegar a sentirse algo cargada, añadirá un toque especial al asfalto y a los rincones de la ciudad.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con mayor fuerza, alumbrando el paisaje barcelonés. Con temperaturas alcanzando los 32 grados y una sensación térmica que podría elevarse hasta los 39, el calor será un compañero constante. La tarde se presentará brillante, al contrario de lo que se avizora para la noche, cuando el ambiente se tornará más fresco, con 28 grados suaves. La magia de esta jornada se completará bajo un hermoso atardecer que culminará a las 20:59, marcando el cierre de un día que promete momentos agradables al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises con riesgo de lluvia

Un día de inestabilidad se asoma en L’ Hospitalet de Llobregat, donde los cielos se tornan grises y el viento comienza a arrastrar a su paso una sensación de cambio. A medida que la mañana avanza, se prevén ráfagas de hasta 40 km/h que agitarán los árboles y llevarán consigo algo de frescura a la atmósfera, mientras la temperatura oscila entre suaves 24 °C y cálidos 34 °C por la tarde.

La transición de la mañana a la tarde será notable, con un leve riesgo de lluvia que se prevé en los instantes venideros. A pesar de la escasa probabilidad de precipitaciones, la humedad relativa alcanzará niveles altos, creando un ambiente casi pesado. Si saliste, mejor llevar un paraguas y estar preparado para un cambio en el tiempo que puede sorprenderte en cualquier momento.

Cielo despejado y calor intenso en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo despejado y temperaturas agradables que rondan los 25°C. La brisa suave del sureste, a unos 10 km/h, hará que la sensación térmica se mantenga en un cómodo 24°C, ideal para disfrutar del aire libre en las primeras horas del día. Con una probabilidad de lluvia de menos del 20%, no se espera ninguna precipitación, lo que permitirá que el día se desarrolle sin interrupciones.

A medida que avancen las horas, el calor irá en aumento, alcanzando una máxima de 33°C en la tarde. La humedad relativa también será notable, con picos de hasta el 80%, lo que dará lugar a un ambiente algo pesado. A pesar de las ráfagas que podrían llegar a 80 km/h, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado durante el día, brindando aproximadamente 14 horas de luz, cuando el sol se ponga a las 20:59.

Cielos nublados y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre 22 y 35 grados. A pesar de que existe una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que propicia un día agradable para disfrutar al aire libre.

Un ambiente tranquilo invita a salir a pasear por los parques o a realizar actividades cotidianas en la ciudad. Aprovechar la jornada para reunirse con amigos en una terraza puede ser una excelente opción para disfrutar de esta temperatura templada.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET