Los usuarios abandonan la alta velocidad tras el caos ferroviario de Puente: pierde un 16% de viajeros en 2026

El transporte ferroviario de larga distancia cayó un 9,5% interanual en junio, hasta los 4,36 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) disminuyó un 9,8%, con 3,6 millones de usuarios. De hecho, en los seis primeros meses del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia bajó un 14,3%, con un retroceso del 15,5% en el caso de los usuarios de la alta velocidad tras el caos ferroviario provocado por el Ministerio liderado por Óscar Puente.

Según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el resto del transporte ferroviario de larga distancia decreció un 8,2% interanual en junio, hasta los 713.000 usuarios, en tanto que los pasajeros de Cercanías disminuyeron un 7%, hasta los 49,2 millones de usuarios, y los de Media Distancia se desplomaron un 23,5%, hasta los 3,3 millones de viajeros.

De este modo, sumando todas las modalidades del transporte ferroviario, el número de usuarios que utilizaron el tren para sus desplazamientos interurbanos registró un descenso del 8,3% interanual en junio, hasta los 56,9 millones de viajeros.

Huída a los aviones y los autobuses

Según Estadística, más de 146 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en junio, un 0,6% menos que en el mismo mes de 2025, con avances del 5,2% en el transporte por autobús, del 2,6% en el aéreo, y del 1,7% en el marítimo, frente al retroceso del transporte por tren en un 8,3%.

Por su parte, el transporte urbano fue utilizado por más de 314 millones de viajeros en junio, un 3,1% más que en el mismo mes del año pasado, con ascensos del 5,5% en el transporte por metro y del 1,6% en el caso del bus.