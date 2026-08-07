¿Por qué cada vez más familias dejan de usar cocinas de gas? Un electrodoméstico más limpio y compacto está ganando popularidad gradualmente

La cocina de gas ha sido tradicionalmente un electrodoméstico imprescindible en numerosas viviendas. Aunque esta tendencia se está transformando, ya que cada vez son más las familias que buscan la comodidad de las cocinas de inducción. Este sistema destaca por su limpieza, eficiencia y mayor seguridad en el día a día.

El final de la cocina de gas

La cocina de gas no ha desaparecido por completo, pero empiezan a presentar algunos inconvenientes que impulsan el cambio hacia alternativas eléctricas. Por lo tanto, uno de los principales problemas es la acumulación de grasa y suciedad en torno a los quemadores, dificultando la limpieza. Además, requieren de un mantenimiento periódico y un uso cuidadoso para evitar fugas de gas o accidentes relacionados con la llama.

La nueva tendencia: cocina de inducción

Las cocinas de inducción destacan por su superficie lisa. Esto facilita la limpieza. Sus ventajas serían las siguientes:

Calentamiento rápido y eficiente.

Más seguridad porque no se utiliza la llama abierta.

Un diseño elegante que se integra fácilmente en cocinas modernas.

Mejor aprovechamiento del espacio.

Emite menos calor en el ambiente durante la cocción.

¿Es mejor modernizarse?

La inducción no siempre es la mejor opción porque tiene una serie de limitaciones. Esta cocina requiere de unos utensilios que tienen que ser compatibles con base ferromagnética y depende del suministro eléctrico. Así que no podría utilizarse durante un corte de luz. Algunos hogares optan por combinar ambas, es decir, utilizar diariamente una cocina de inducción y mantener una cocina de gas como alternativa en determinados momentos.

Su popularidad

El desarrollo del diseño de interiores y la búsqueda de la comodidad provocan el crecimiento de las cocinas de inducción. Esto es el resultado de la necesidad de una mejora en la limpieza, funciones de seguridad y un aspecto más minimalista que lo convierte en una de las mejores opciones para aquellas personas que buscan una cocina más práctica y moderna.