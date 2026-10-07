Maricarmen murió por «agotamiento» tras varios días sin comer

Maricarman ha muerto por «agotamiento» tras varios días sin comer, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas a la familia de la anciana, que añaden que ha fallecido en la planta de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón.

Las citadas fuentes han trasladado también a este periódico que se encontraba junto a ella una persona de su familia en el momento del deceso.

«Estaba desganada, llevaba varios días sin comer. Ha muerto por agotamiento», ha revelado el entorno familiar de Maricarmen a nuestro diario. Añade que la anciana «ha fallecido sabiendo que era muy querida», lo que la ha reconfortado en sus días de ingreso hospitalario.

La anciana, de 87 años, fue desalojada de su vivienda en el distrito de Retiro el pasado 23 de septiembre. Los sanitarios del SAMUR la sacaron del edificio en camilla y la trasladaron en ambulancia al hospital Gregorio Marañón. Ese mismo día su estado de salud se describió como «muy delicado» o «muy precario».

Los médicos le diagnosticaron un cuadro de agotamiento severo producido por la ansiedad y el estrés del desalojo. Permaneció ingresada en observación y fue trasladada a planta. Se indicó que se quedaría varios días porque debían realizarle pruebas y porque el proceso le había generado un fuerte impacto emocional. Los días siguientes siguió hospitalizada.

Desde el propio hospital envió un mensaje público de agradecimiento a quienes la habían apoyado. Fuentes cercanas señalaron entonces que se encontraba «bien», pero que permanecía en observación precisamente por los nervios y el estrés derivados del desahucio.

Maricarmen no recibió el alta en ningún momento. Permaneció ingresada de forma continua durante 14 días en el Gregorio Marañón. Mientras estaba hospitalizada, se alcanzó un acuerdo que le permitía regresar a su vivienda; ella lo aceptó y expresó su deseo de obtener el alta para volver a casa. Sin embargo, nunca abandonó el hospital.

Este miércoles ha fallecido en el mismo centro hospitalario.