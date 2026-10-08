Última hora de la muerte de Maricarmen Abascal, en directo | Reacciones políticas, mensajes de condolencia y seguimiento desde la Puerta del Sol

Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años. La mujer permanecía hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 70 años.

Su caso avivó las movilizaciones por la vivienda que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos que posteriormente derogó el Congreso. Al ver tumbados los dos decretos, Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, que nos llevará a votar el próximo 29 de noviembre.

Precisamente, el presidente del Gobierno fue de los primeros en pronunciarse sobre la muerte de Maricarmen, asegurando que sentía «esta pérdida como propia».

Siga aquí en directo las reacciones políticas al fallecimiento de la anciana y la última hora de la acampada de Sol.