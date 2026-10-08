Última hora de la muerte de Maricarmen Abascal, en directo | Reacciones políticas, mensajes de condolencia y seguimiento desde la Puerta del Sol
Siga aquí en directo la última hora tras el fallecimiento de Maricarmen
Maricarmen envió una carta a Sánchez el año pasado pidiéndole auxilio ante su desahucio y el presidente no hizo nada
Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles a los 87 años. La mujer permanecía hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante 70 años.
Su caso avivó las movilizaciones por la vivienda que desembocaron en la acampada de la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos que posteriormente derogó el Congreso. Al ver tumbados los dos decretos, Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, que nos llevará a votar el próximo 29 de noviembre.
Precisamente, el presidente del Gobierno fue de los primeros en pronunciarse sobre la muerte de Maricarmen, asegurando que sentía «esta pérdida como propia».
Siga aquí en directo las reacciones políticas al fallecimiento de la anciana y la última hora de la acampada de Sol.
Colau dice que le «deben mucho» a Maricarmen y asegura que el PSOE lleva «fallando décadas» en materia de vivienda
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su piso del barrio madrileño de Retiro, de quien considera que ha marcado «un antes y un después» en la lucha por la vivienda y ha apostado por sostener las manifestaciones y la huelga general. En su opinión, los decretos de vivienda son la reacción socialista a la presión de la calle porque lleva «fallando décadas» en materia de vivienda.
«Le debemos mucho y le debemos estar a la altura del ejemplo que ella nos ha dado, con la fragilidad que tenía con 87 años», ha dicho en una entrevista en TVE, en donde ha expresado que la mujer puso el cuerpo por la lucha por la vivienda digna.
Colau ha afirmado que Maricarmen tuvo tres intentos de desahucios que fueron paralizados, por lo que ha señalado que su desahucio era «realmente ponerla en peligro directamente de vida».
Almeida acusa a la izquierda «buitre» de usar a Maricarmen como «estrategia electoral»: «Vamos a ganarles en las urnas»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la izquierda de ser unos «buitres», unos «carroñeros», de utilizar a Maricarmen Abascal como «estrategia electoral» y ha remarcado que el PP no dará «un paso atrás ni agachará la cabeza» sino que les ganarán «donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, donde habla el pueblo».
«Desprecian tanto la memoria de Maricarmen, humillan tanto la memoria de Maricarmen, que han hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos», ha espetado a Más Madrid y PSOE ante el homenaje autoconvocado por la izquierda durante el Pleno extraordinario ante la falta de una convocatoria formal por parte de la Presidencia de este órgano. «Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan», ha continuado el alcalde.
David Sánchez pide la absolución y dice que le han condenado por ser hermano del presidente
Según ha publicado El País, la defensa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha presentado un recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenarle a nueve años de inhabilitación y señala que «no cabe duda» que fue condenado por «la condición de político de su hermano»
Más Madrid y PSOE paran el Pleno de Cibeles con carteles de Maricarmen y un minuto de silencio autoconvocado
Los ediles de Más Madrid y PSOE, en pie, han parado el Pleno extraordinario de Cibeles con carteles de Maricarmen en la mano y un minuto de silencio autoconvocado ante la ausencia de iniciativa formal por parte de la Presidencia de este órgano. En la sesión dedicada a la aprobación de dos planes urbanísticos, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha tomado la palabra para explicar que la izquierda iba a emplear su tiempo de intervención para secundar un minuto de silencio por Maricarmen.
La juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez declara como perjudicada en el ‘caso Leire Díez’
La juez Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declara este jueves como perjudicada en el caso Leire Díez, la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Feijóo: «Ni campaña ni partidos ni utilización interesada, no más piedras en el muro»
El presidente del PP ha expresado su pésame por la muerte de Maricarmen Abascal con un mensaje en el que pide respeto y rechaza cualquier uso político del fallecimiento: «Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto».
El Gobierno entra en campaña con la muerte de Maricarmen: «Sentimos esta pérdida como propia»
Pedro Sánchez ha trasladado su cariño a los allegados y a quienes sienten la pérdida como propia: «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz». Entre los ministros, Óscar Puente ha expresado su pesar con un mensaje breve: «Qué tristeza tan grande» y Mónica García ha reivindicado la lucha de la anciana y su repercusión en las protestas por la vivienda: «Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino».
Así culpaba Maricarmen a Sánchez de su desahucio: «No se entera o no quiere enterarse»
En una entrevista grabada por TVE horas antes de su desahucio, la propia Maricarmen señalaba a Sánchez como responsable: «No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera o no quiere enterarse».
Maricarmen envió una carta a Sánchez el año pasado pidiéndole auxilio ante su desahucio
Maricarmen Abascal, la anciana cuyo desahucio ha impulsado a Pedro Sánchez a anticipar las elecciones generales, ya escribió en noviembre de 2025 una carta al presidente del Gobierno para pedirle ayuda y reclamarle la aprobación de los contratos indefinidos de alquiler, una de las medidas que ha incluido ahora en los decretos de vivienda. Pese a que el caso venía de atrás, no fue hasta el pasado septiembre, coincidiendo con la ejecución del desahucio y las movilizaciones por la vivienda, que el presidente del Gobierno empezó a utilizarlo políticamente.
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Montero lamenta la muerte de Maricarmen, «símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar»
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España, expresando que es «símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar».
En un audio, Montero ha manifestado que «tras cada desahucio, hay una vida», y ha recalcado que Maricarmen es «símbolo de miles de personas que viven con miedo a perder su hogar y de una sociedad que se manifiesta para exigir que la vivienda vuelva a ser un derecho», por encima «del negocio y de la especulación».
«Hoy Maricarmen ya no está», ha lamentado Montero, que ha abogado por que «su nombre nos recuerde que detrás de cada desahucio no hay un expediente, hay una vida».
«Mi cariño a su familia, a todas las personas que la acompañaron y lucharon junto a ella y al conjunto de la sociedad, que me consta, lo siente», ha expresado la dirigente del PSOE-A