Junqueras busca un pacto con Compromís para un frente de los ‘países catalanes’ en las autonómicas

El presidente de la independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, está convencido de que los gobiernos autonómicos del PP liderados por Marga Prohens, en Baleares, y Juanfran Pérez Llorca, en la Comunidad Valenciana, pueden caer en las próximas elecciones autonómicas. Y ve «posible» un pacto con Compromís en suelo valenciano, para el que hará «todo lo que esté en mi mano». Es decir, un gran frente nacionalista e independentista que aglutine Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. De facto, una maniobra que, según ha reconocido, se enmarca dentro de la estrategia de ERC de «construir grandes mayorías»: «Si no se hace, será porque no todos han hecho todo lo posible porque pase», ha asegurado en referencia a ese mismo acuerdo.

De facto, las manifestaciones de Junqueras son un nuevo intento de retorno al procés acelerado a la valenciana, como lo denominó también en 2022 el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que se vivió en los tiempos en que el socialista Ximo Puig era el presidente del Consell en un gobierno con Compromís.

Esquerra Republicana de Cataluña lleva tiempo queriendo contar con representación en el Parlamento valenciano. Un intento que, históricamente, ha articulado a través de su filial en la Comunidad Valenciana, ERCPV. En 2022, Junqueras ya maniobró en esa misma dirección. Su intención entonces, como publicó OKDIARIO, era la de impulsar un frente amplio de izquierdas que, de la mano del independentismo catalán, diera alas a esos imaginarios países catalanes que, para el independentismo, constituyen, esencialmente, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

En aquel entonces, en mayo de 2022, respaldó a un candidato en Alicante, Mikel Forcada, y mantuvo un encuentro con el entonces alcalde de Valencia y principal valedor ahora de la candidatura de la procesada Mónica Oltra a la alcaldía de esa ciudad, Joan Ribó. De hecho, se da la circunstancia de que la citada Mónica Oltra tiene previsto, como también publicó OKDIARIO el pasado viernes, celebrar un acto en Valencia con otro representante de ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Si bien el objetivo de este último es el de crear un gran frente a la izquierda del PSOE en todo el Estado español.

Poco o nada han cambiado las intenciones de Oriol Junqueras de aquel a ahora. Y así se ha visualizado en un encuentro con estudiantes en la Universidad Pompeu Fabra, el pasado viernes, para responder a preguntas de universitarios.

De hecho, cuando ese coloquio andaba ya avanzado, uno de los asistentes preguntó directamente a Junqueras: «¿Cree que pueden caer los gobiernos de Prohens y de Llorca?», a lo que el líder independentista respondió tajante: «Sí». Además, Junqueras se mostró partidario de «utilizar otros instrumentos, como ha hecho siempre» en el «conjunto de la nación», en referencia a la entelequia independentista de lo que la izquierda catalanista denomina los países catalanes.

Se da la circunstancia de que solo un día antes de que Oriol Junqueras efectuara estas manifestaciones, el vicesecretario de Organización, Finanzas y Lucha Antirrepresiva de ERC, Pau Morales, ya había advertido en su perfil de X, que «el proyecto de ERC se articula territorialmente en cada rincón de los países catalanes». Otra referencia expresa a Baleares y a la Comunidad Valenciana.

En el coloquio con Junqueras, ese mismo estudiante preguntó qué estrategia va a seguir ERC en estas elecciones autonómicas. Y Junqueras afirmó que: «Construir grandes mayorías». Para concluir, el joven preguntó a Junqueras si veía posible un pacto con Compromís en la Comunidad Valenciana. Y Oriol Junqueras volvió a asentir: «Sí, veo posible un pacto con Compromís en el país valenciano. Y haré todo lo que esté en mi mano para que pase». Junqueras advirtió, finalmente, en torno a ese mismo asunto que, si ese pacto con Compromís no se hace, «será porque no todos han hecho todo lo posible porque pase, pero creo que es posible y que estaría bien».

Junqueras ha advertido, también, que Esquerra Republicana «está aquí para construir grandes mayorías y, por tanto, en Cataluña, ERC se presenta como ERC, hoy, ahora y siempre». Y, al mismo tiempo, «en el conjunto de la nación», una referencia a esos países catalanes, «está dispuesta a utilizar otros instrumentos como ha hecho siempre, también».

En este sentido, ha destacado que en las Islas Baleares «nos presentamos con Mes». Algo que, según ha explicado, «es lo que queremos hacer, es lo que hacemos, es lo que estamos orgullosos de hacer», para concluir que «en lo que es el país valenciano, pues tres cuartos de lo mismo, digamos».