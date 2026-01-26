ERC agita el asedio catalanista: Rufián y Junqueras convocan un acto «en defensa del ‘país valenciano’»

El asedio del independentismo catalán a la Comunidad Valenciana no cesa: el portavoz en el Congreso de los Diputados de la independentista Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, cerrará enero con una gira por localidades de Valencia y Alicante, en la Comunidad Valenciana, en «defensa de los servicios públicos», pero también participará con el presidente de ERC, el inhabilitado Oriol Junqueras, en un acto «en defensa del país valenciano». Esta última es la denominación utilizada por los independentistas catalanes en su obsesión por incluir a la Comunidad Valenciana en esa entelequia denominada países catalanes.

El nuevo capítulo del asedio catalanista a la Comunidad Valenciana se produce cuando resta sólo año y medio para las elecciones autonómicas. De hecho, el acto de Rufián y Junqueras en Aldaya, en Valencia, se publicita «en defensa del país valenciano por parte de Esquerra Republicana», omitiendo «de Cataluña». ERC no es un partido valenciano sino catalán, si bien en la autonomía valenciana está representado por Esquerra Republicana del País Valenciano. Y que, como se ha dicho, país valenciano es una denominación acuñada por el independentismo catalán, que no responde al nombre de esta autonomía: Comunidad Valenciana.

En todas las imagen en la que se publicitan los actos de Gabriel Rufián, excepto en la de Aldaya con Junqueras, Rufián aparece con el puño de la mano derecha alzado, un gesto que popularizó el denominado black powell en los años 60, pero que en la actualidad simboliza la resistencia ante una fuerza institucional malvada. Algo que choca si tenemos en cuenta que ERC, el partido de Rufián y Junqueras, es socio del PSOE de Sánchez en el Congreso y, también, en el Gobierno catalán

Y si tenemos en cuenta, también, que, precisamente, ERC pactó con el propio Sánchez el modelo de financiación autonómica que rechaza la Comunidad Valenciana porque la propuesta no incluye ni la condonación de la deuda histórica, ni el fondo de nivelación transitorio, ni la deuda que el Ejecutivo mantiene con este territorio en materia de dependencia y atención a desplazados en sanidad. Algo que lastra desde hace años la sanidad, la educación y los servicios sociales en este territorio.

La inclusión de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en esa gira trae a la mente la efectuada por este mismo político independentista en mayo de 2022, un año antes de los comicios autonómicos de 2023. Entonces, Junqueras se desplazó a Valencia para entrevistarse con el entonces alcalde de la ciudad, el nacionalista Joan Ribó. Y, también, viajó a Alicante. En ambos casos, para impulsar un amplio frente de izquierdas que diera alas a esa entelequia denominada países catalanes en este territorio.

La gira de Rufián ha creado también ciertos recelos en una parte del nacionalismo valenciano, sobre todo, con Compromís y Sumar pendientes del desenlace final del caso que afecta a Mónica Oltra. Y con una parte de la formación nacionalista, Mes, más próxima a los ideales de ERC. Y otra, Iniciativa, más cercana a Sumar.