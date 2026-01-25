Junqueras, socio del Gobierno de Sánchez, pasa a la ofensiva y pide la dimisión de Puente por la crisis en Rodalies

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, socio del Gobierno de Sánchez, ha roto un hipotético pacto de no agresión y ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la situación de Rodalies, que mantiene su servicio suspendido este domingo.

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación, donde ha afirmado que se constata que Puente y Paneque «han dimitido de sus obligaciones y sus funciones porque están más pendientes de encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud».

«A efectos prácticos ya están dimitidos, también deberían dimitir en aspectos formales», ha sentenciado.

(Noticia en elaboración)