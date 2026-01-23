Las víctimas del Alvia tardaron una hora y cuarto en ser evacuadas porque Adif no avisó a la Guardia Civil

Hasta las 20:15 horas del pasado domingo, la Guardia Civil no localizó el tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba). Había transcurrido más de media hora del fatal choque con el Iryo, que deja ya 45 fallecidos. Los agentes encontraron el Alvia por casualidad, según su propio testimonio, al ver a varios pasajeros deambular por las vías «desde una zona oscura». Un hecho que llama la atención, porque ya 26 minutos antes, en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif, se tenía constancia de que algo había sucedido con ese tren, que veían parado en el tramo de Adamuz.

La cronología reportada por el Ministerio de Transportes es la siguiente: a las 19:45:02 horas del domingo, el maquinista del Iryo llamó al centro de control para comunicar un «enganchón» en la catenaria. A las 19:48:39 horas y 19:48:51 horas se producen dos llamadas al maquinista del Alvia, por entonces ya fallecido.

Llamada a la interventora del Alvia

Unos segundos después, a las 19:49:33 horas, se logra contactar con la interventora de este tren. La mujer, herida en el accidente, traslada que va a intentar localizar al maquinista. «Tengo un golpe en la cabeza también. Tengo sangre en la cabeza», traslada al centro de mando, en Atocha (Madrid). El técnico se interesa por «cómo está el material», deduciendo así que ya tendrían constancia de que algo había pasado con el Alvia. La mujer insiste: «Tengo un golpe en la cabeza con sangre». «Sí, sí, sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está?», le repiten desde el centro.

En ese momento, otro técnico habla en paralelo con el maquinista del Iryo, «que comunica que se trata de un descarrilamiento, invadiendo el gálibo de vía contigua, la existencia de un pequeño incendio, presencia de heridos en el tren y que abandona la cabina para reconocer la situación», explica Transportes. El relato del ministerio reconoce que «el controlador del CRC dice que no viene ningún tren cerca» y que «el maquinista de Iryo no reporta colisión con el tren Alvia».

Así se localizó el Alvia

Según la cronología de Transportes, a las 20:00 horas «llega la primera patrulla de Guardia Civil al lugar del accidente, confirma los hechos y pide presencia urgente de servicios sanitarios, bomberos y más efectivos de Guardia Civil». A las 20:15 horas, «el maquinista del tren 2181 y dos personas inspeccionan la vía II.» Es entonces cuando «otra patrulla de la Guardia Civil localiza el segundo tren accidentado».

De los testimonios de la Guardia Civil y los propios pasajeros se desprende que los agentes, desplazados por el reporte del Iryo, se encontraron con el Alvia accidentado sin tener conocimiento de ese segundo tren. Fue sobre el terreno cuando se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia.

En este contexto, resulta clave el testimonio de Arturo Carmona, cabo de la Guardia Civil. «Íbamos con la idea de que solamente había un tren y estando allí, ayudando a los pasajeros, vimos a un grupo de diez o doce personas que venían de una zona oscura que no nos cuadraba», ha explicado este agente, en declaraciones a RTVE.

Un hombre de este grupo habló «del segundo tren» por lo que Carmona empezó a caminar por las vías. Empezó entonces a ser consciente de «la magnitud del siniestro» y requirió urgentemente que mandasen personal de emergencia. Al llegar al Alvia, este cabo de la Guardia Civil se encontró con Cristina, la niña de seis años única superviviente de una familia de Punta Umbría (Huelva), que refería que «sus padres estaban muertos». La pequeña ha perdido, además, a su hermano y un primo.

La cronología de Transportes admite que no fue hasta las 20:30 horas cuando llegó al lugar de los hechos «el primer medio sanitario», admite Transportes, además de más patrullas de la Guardia Civil. Por entonces, Renfe activó su gabinete de crisis. No fue hasta las 21: 00 horas cuando comenzó la evacuación de los primeros heridos. Había pasado una hora y cuarto del accidente.

Augusto Zunzunegui, uno de los viajeros del Iryo, relató este jueves en Onda Cero que los pasajeros de este tren no fueron conscientes de la existencia del Alvia hasta «dos horas después» del choque.

«Nosotros somos los últimos en ser evacuados y nos sacan del tren a las 20:45 horas, una hora más tarde del accidente. Mientras están las labores de rescate, no somos conscientes de que hay otro tren, no teníamos ni idea. Pasa el otro tren cuando estamos traqueteando, pero no somos conscientes de que ha golpeado y no sabemos que ha descarrilado», señaló en la entrevista.