El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descrito el desastre ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han muerto 43 personas tras el impacto de dos trenes de alta velocidad, como un «contratiempo» que ha calificado como «muy grande». Así se ha expresado durante la comparecencia de prensa de este miércoles en la que ha dado explicaciones sobre el trágico accidente del pasado domingo.

El dirigente socialista respondía así tras una pregunta sobre la huelga convocada por Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, en la que exigirán mayor seguridad en el sector ferroviario. Se tratará de un parón sectorial de tres días para el 9, 10 y 11 de febrero. La entidad lo decidió tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».

«Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas, entendemos sus reivindicaciones que pasan por mejorar la operativa ferroviaria en España, lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlo», ha expresado el titular de Transportes. Además, Puente se ha mostrado abierto a «escucharles y abordar este asunto» para lograr que el parón «no se llegue a convocar».

«Nadie de ningún sector siente el tren tanto como propio los ferroviarios», ha espetado el político socialista, que también ha mostrado su «mano tendida» para «mejorar la calidad y el confort de los clientes y mirar al futuro con esperanza y optimismo».

El ministro ha asegurado que ha tenido tiempo para revisar las redes y leer un mensaje de un usuario que le pedía que viajara en cabina con los maquinistas. «Yo viajo en cabina muchas veces, conozco bien nuestra red, nuestros trenes y sé lo mucho que sienten la camiseta los maquinistas», ha manifestado.

«Entre todos intentemos contribuir a mantener lo que tenemos, que es muy bueno; hemos tenido un contratiempo muy grande y un disgusto enorme, pero no nos carguemos lo que tenemos», ha subrayado Puente. «Vamos a intentar mejorarlo con diálogo y mano tendida», ha puntualizado.

Accidente ferroviario de Adamuz