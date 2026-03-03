Adiós a los locales de moda: escudella, calçots y canelones en estos restaurantes tradicionales de Barcelona

Desde hace un tiempo, la nueva cocina tiene el punto de mira en la tradición. así los productos locales y las recetas de toda la vida cobran vida en los restaurantes tradicionales de Barcelona y también en los nuevos. Tanto los chefs de siempre como la nueva hornada de cocineros que ya despuntan están concienciando, a través de sus platos, a los consumidores que es posible comer rico y sano con aquellos ingredientes de siempre, y las técnicas de antaño.

Por esto triunfan los restaurantes con escudella, calçots, arroces, canelones, platos de siempre catalanes, desayunos de cuchara, menús tradicionales, aunque con algún cambio o una vuelta para ofrecer sorpresa. En los restaurantes tradicionales de Barcelona lo saben, pero también en los que acaban de abrir. Son refugios donde comer bueno, donde disfrutar y dejarse llevar por aquellos platos del recetario catalán que tiene una gran explicación y que especifica el pasado reciente que debemos preservar.

En estos restaurantes tradicionales de Barcelona (y de moda) hay cocina de siempre

Escudella

Aunque es un plato que se come durante el invierno, y en concreto, en las fiestas de Navidad, algunos restaurantes lo tienen gran parte de meses del año.

Es una de las propuestas gastronómicas más conocidas de la cocina catalana y destaca también por la variedad y riqueza de los ingredientes, con una gran aportación calórica, ideal para los meses de invierno. Según Turismo de Cataluña, hay cambios en la receta de la escudella según la zona donde nos encontremos.

De igual modo, los calçots, otro plato de temporada, un tipo de cebolla tierna más suave que la normal y con poco bulbo. Reciben este nombre porque, durante su período de crecimiento, se «calcen» (se «recalzan») con tierra sobre la planta, para que acaben adoptando una forma alargada y sin brotes.

Mamut Beach Club y sus calçots

Y su tradición catalana y moderna a la vez durante todo el año. en este momento destaca por su menú calçotada que rinde homenaje al producto de temporada y a los sabores de proximidad, en un entorno mediterráneo inmejorable.

Casa Telmo

En la parte alta de la ciudad, es nuevo, aunque no así Grupo Telmo, al que pertenece y que engloba hoy 7 restaurantes. En este hay platos tradicionales como la croqueta de pollo rustido, los macarrones a la Cardenal con carrillera ibérica o las albóndigas Strogonoff.

Casa Pagès

Este bar no solamente cumple 70 años, si no que además ofrece desayuno y comida de cuchara. Entre sus platos, los guisos y platos tradicionales elaborados de forma casera y con producto de temporada. En su carta destacan clásicos como el fricandó con champiñones, el cap i pota, los pies de cerdo, la butifarra con judías y allioli, las habas a la catalana, las carrilleras guisadas al vino tinto, entre otros.

Suculent

Este restaurante del Raval hace honor a la cocina de siempre pero con esos toques de alta cocina que nos encantan. El chef Toni Romero cocina con ingenio platos de siempre de la gastronomía mediterránea y española, pero preparados con ideas y técnicas más actuales que nos permiten mejorar lo que ya era bueno.

Set Portes

Clásico donde los haya, su carta recoge un recetario amplio que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Presumir de 188 años de experiencia equivale a decir que han sido capaces de adaptarse y han matizado la oferta de acuerdo con los gustos de generaciones y generaciones de clientes. En su carta, están los famosos arroces y paellas, ensaladas frescas y populares, entretenimientos, los canelones de toda la vida, marisco, pescado y carne, platos de cuchara y de tenedor en “peligro de extinción”, asado con la tradicional picada y también los tartares.

Finorri

En los bajos del Hotel Condal, a escasos metros de la Boqueria, los chefs Josep Nicolau, Albert Soteras y Marc Vitega y en sala, el sumiller Lluís Roig, desgranan en su cocina vista, una cocina de territorio interesante.

En la carta podemos encontrar joyas como las brochetas: la de pollo de corral con gambas homenajea el clásico guiso de pollo con cigalas y la de magret de pato se complementa con pan brioche, haciéndolo más goloso. La famosa brandada de bacalao gratinada, con tomate verde, olivada y naranja, pescado de lonja y carne premium a la brasa, así como suculentos guisos como los calamares rellenos de berenjena, setas y botifarra del perol o la merluza de palangre con garum casero y patatas panaderas.

4 Gats

Otro clásico que reunió a pintores, artistas y reconocidos políticos de diversas épocas, como Picasso, la cocina catalana está representa a través de sus famosos arroces y los canelones.

Hay cocina tradicional catalana de alimentos de proximidad, seleccionan con cuidado y preparados como siempre se ha hecho. Utilizan también las técnicas más actuales que permiten evolucionar las recetas y sorprender con nuevas texturas y nuevas combinaciones de alimentos tanto en las tapas como en los platos de carta.