El plato estrella del Penedés que te hará olvidar los calçots: ruta por los pueblos y dónde comer una xatonada

Aunque es temporada de calçots, pronto verán su fin y resurgirá, de nuevo, el plato estrella del Penedés. El xató aparece cuando el frío todavía está presente, pero cada vez menos. Este plato reaparece con fuerza en las cartas de los restaurantes y en las mesas familiares. Hablamos de receta tradicional, elaborada a base de escarola, bacalao desalado, anchoas, atún y una salsa inconfundible, se convierte en protagonista indiscutible entre noviembre y abril, y más allá. Más que una simple ensalada, el xató forma parte de la identidad gastronómica del Penedès y del Garraf, y cada temporada invita a redescubrir su historia y sus matices.

Desde 1997, las poblaciones que integraban la histórica veguería del Penedès celebran la conocida Ruta del Xató, un itinerario gastronómico que une tradición, territorio y cultura en torno a este plato singular. La iniciativa conecta cinco municipios —Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú— y propone un recorrido que permite degustar las distintas variantes de la receta original. Cada localidad defiende su propia interpretación, generando un interesante diálogo culinario que convierte al xató en símbolo compartido y, al mismo tiempo, en motivo de orgullo local.

Origen y tradición del plato xató

Como explica FemTurisme, el xató tiene raíces profundamente ligadas al mundo del vino y a las celebraciones populares del Penedès. Su nombre se asocia tradicionalmente al momento de “aixetonar” las barricas, es decir, abrirlas para probar el vino nuevo. En ese contexto festivo surgía la necesidad de acompañar la degustación con un plato contundente y sabroso, capaz de equilibrar la acidez y frescura de los vinos jóvenes.

La salsa, elaborada con almendras, avellanas, pan, ajo, aceite de oliva, vinagre y pimiento choricero, es el verdadero corazón del plato. Su preparación varía ligeramente según el municipio, lo que ha dado lugar a un debate gastronómico tan apasionado como enriquecedor.

Este tipo de tradiciones culinarias locales encajan plenamente en la definición de patrimonio cultural inmaterial recogida por la UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, donde se subraya la importancia de las prácticas transmitidas de generación en generación para reforzar la identidad colectiva.

Las cinco capitales del xató

La Ruta del Xató , el plato estrella del Penedés, propone recorrer cinco ciudades que actúan como auténticas embajadoras del plato. Calafell y El Vendrell, en el Baix Penedès, combinan la tradición marinera con el legado vitivinícola. Sitges, en el Garraf, aporta su carácter cosmopolita y su atractivo cultural, mientras que Vilafranca del Penedès se consolida como capital del vino gracias a la Denominación de Origen Penedès. Vilanova i la Geltrú, por su parte, reivindica una de las versiones más reconocidas del xató.

En cada localidad, restaurantes y asociaciones organizan xatonadas populares, concursos y jornadas gastronómicas. Estas celebraciones no solo impulsan la economía local, sino que refuerzan la relación entre producto, territorio y comunidad. La Comisión Europea ha destacado en diversos informes sobre turismo sostenible la relevancia de las rutas gastronómicas como herramienta para dinamizar regiones y preservar tradiciones culinarias, fomentando un desarrollo equilibrado y respetuoso con el entorno.

Mucho más que un plato de temporada

La Ruta del Xató no se limita a la experiencia gastronómica. A lo largo de la temporada se programan más de 200 actividades que incluyen visitas a bodegas, catas comentadas, rutas de senderismo entre viñedos, espectáculos culturales, festivales y propuestas familiares. El visitante puede combinar una comida tradicional con una escapada de enoturismo o una jornada junto al mar.

La relación ente el plato estrella del Penedés con los vinos de la DO del lugar es esencial. La frescura de los blancos y la estructura de algunos tintos jóvenes armonizan perfectamente con la intensidad de la salsa del xató. Esta relación entre cocina y vino refuerza la singularidad de la ruta y convierte la experiencia en un recorrido sensorial completo.

Una experiencia para compartir

Uno de los grandes atractivos de la Ruta del Xató es su capacidad para adaptarse a distintos públicos. Parejas que buscan una escapada gastronómica, familias interesadas en planes culturales o grupos de amigos que desean descubrir nuevos sabores encuentran en esta propuesta un punto de encuentro.

El talento culinario de los restaurantes participantes garantiza una interpretación cuidada del plato, respetuosa con la tradición pero abierta a matices contemporáneos. Así, el xató se mantiene vivo, evolucionando sin perder su esencia. Recorrer las cinco capitales del xató no es solo una invitación a comer bien, sino a comprender cómo la gastronomía puede convertirse en hilo conductor de historia, paisaje y convivencia.

Dónde comer una buena xatonada

1980

En Vilanova i La Geltrú, este restaurante es historia. Es un viaje gastronómico hacia la autenticidad de la cocina marinera, mediterránea y lunáticamente vilanovina.

La Venta

En Barcelona también podemos tomar un buen xató. Entre los platos del emblemático de este restaurante, que este año celebra su 75º aniversario, recetas tradicionales de la cocina catalana, como el xató o la esqueixada de bacalao, y postres como la tarta de queso.

Cal Joanet

En Vilafranca del Penedés, el restaurante celebra los auténticos sabores de nuestra tierra. Nuestro menú está diseñado para ofrecerte una experiencia culinaria única basada en productos autóctonos de la mejor calidad.