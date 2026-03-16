Una mujer abofetea a su pareja en Mallorca y luego pide auxilio a los vecinos: «¡Socorro, socorro!»

Lo que comenzó como una noche cualquiera en la barriada de Es Pil.larí de Palma (Mallorca) se convirtió en un auténtico espectáculo digno de película de acción, pero esta vez, con protagonistas reales y vecinos aterrorizados como testigos. Una mujer protagonizó una auténtica batalla campal con su pareja en plena vía pública, dejando a todos los presentes con la boca abierta y los teléfonos grabando cada instante.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes en una de las calles más conocidas del barrio. Según relatan los vecinos, los gritos comenzaron a escucharse alrededor de las 23:00 horas, y lo que parecía una discusión de pareja escaló rápidamente a un enfrentamiento físico que rozó el desenfreno total.

De acuerdo con las declaraciones y el vídeo grabado por un residente, el hombre trataba desesperadamente de impedir que su pareja se subiera al coche, alegando que ella se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas. Lo que sucedió después desafía cualquier lógica: la mujer, completamente fuera de sí, comenzó a golpear al hombre sin piedad. En un momento impactante, lo agarró del pelo y lo estiró con una fuerza que dejó atónitos a los testigos.

Lo más surrealista ocurrió a continuación: mientras los vecinos contemplaban la escena y el hombre pedía desesperadamente que llamaran a la policía, la agresora comenzó a gritar pidiendo auxilio, como si ella fuera la víctima de la agresión. Las imágenes captadas muestran claramente que no había indicio alguno de que él le hiciera daño, mientras ella continuaba con los golpes.

El momento culminante del enfrentamiento llegó cuando, al percatarse de que estaba siendo grabada, la mujer decidió retirarse, dejando atrás un caos de gritos, insultos y confusión. Por fortuna, el hombre logró impedir que ella condujera el vehículo en su estado, evitando una posible tragedia.

Las impactantes imágenes fueron entregadas posteriormente a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Por el momento, los vecinos del barrio siguen conmocionados, relatando cómo una escena que parecía sacada de una película se desarrolló a escasos metros de sus hogares, recordándoles que la realidad supera a la ficción.

Este suceso se suma a una creciente preocupación por los altercados en la vía pública en Palma, donde incidentes de violencia doméstica y conflictos de pareja han encendido las alarmas entre los residentes. Mientras tanto, el barrio de Es Pil.larí sigue en estado de alerta, y muchos aseguran que no volverán a mirar la noche con la misma tranquilidad que antes.