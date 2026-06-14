El VAR de la FIFA funciona como el del CTA: sufrió una «interrupción técnica» en el Qatar – Suiza

El VAR de la FIFA sufrió una «breve interrupción técnica» el pasado sábado por la noche durante la primera mitad del partido que enfrentaba en este Mundial 2026 a la Qatar de Lopetegui y a Suiza. Una interrupción que no afectó al desarrollo del partido ni a la decisión del árbitro o el asistente de campo, que en ambos casos fue correcta desde el primer momento en un penalti señalado a favor de Suiza que terminó con el 0-1 a favor del equipo europeo.

Esta interrupción técnica del VAR de la FIFA nos recordó a lo que sucede a veces en España con el CTA. También el VAR en nuestro país y en nuestra Liga ha sufrido este tipo de problemas en más de una ocasión, aunque a veces el desenlace se ha demorado mucho más de lo previsto.

«Durante el partido Qatar contra Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penalti otorgado a Suiza en el minuto 14», comienza señalando la FIFA en una nota de prensa emitida a través de sus canales oficiales.

«El problema se resolvió rápidamente. El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo. Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal», concluyó la FIFA en una jugada que no afectó a la decisión correcta del colegiado.

Tardó apenas tres minutos en resolverse la decisión. Desde el minuto 13, momento en el que el árbitro de campo pita penalti a favor de Suiza, hasta el 16, minuto en el que Embolo adelanta a su selección desde los 11 metros. Una decisión en la que se tuvieron que analizar dos posibles fueras de juego previos a la acción del penalti. Las dos acciones estaban en línea y fueron arbitradas correctamente.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved. The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026