El arbitraje español estrena una de las normas en el Mundial con Del Cerro Grande en el VAR

El arbitraje español ha estrenado una de las nuevas normas que entran en vigor desde el Mundial 2026, que se puso en marcha este jueves. Concretamente, fue Del Cerro Grande, en el VAR del Estados Unidos-Paraguay, quien asesoró al árbitro de campo, el inglés Danny Makkelie, para realizar un cambio de identidad entre jugadores de equipos distintos.

Hasta ahora, los árbitros FIFA tenían el derecho a equivocarse al sancionar o amonestar a futbolistas de un mismo equipo. Sin embargo, a partir de esta cita mundialista también puede entrar el VAR en un fallo de identidad entre jugadores de ambos contendientes.

Para aclararlo, la jugada en cuestión se produjo a los 50 minutos del choque entre el principal anfitrión del Mundial ante los paraguayos. El atacante de Paraguay, Miguel Almirón, cogió el balón en carrera y, a juicio del árbitro de campo, fue derribado por el defensa estadounidense Tim Ream.

Lo que interpretó Makkelie fue que el zaguero le hizo falta con la pierna abajo en su intento de robar la pelota. El sudamericano se venció al césped y la tarjeta amarilla fue para Ream. Sin embargo, Del Cerro Grande estuvo atento para avisar al británico de que Almirón se había tirado.

Acierto de Del Cerro Grande

Estos conversaron unos segundos y acto seguido Makkelie se dirigió a la pantalla del VAR sobre el terreno de juego para comprobar que, efectivamente, la amonestación la merecía Almirón por arrojarse al verde sin haber recibido contacto de Ream y no el estadounidense.

Así, el Atlanta Stadium fue testigo de la puesta en marcha de una nueva norma bastante útil que afectará a los conocidos como teatreros. En su primera aplicación, fue Almirón el que quedó retratado por ese aviso de Del Cerro Grande a Makkelie. El madrileño es el único árbitro español de VAR en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mientras que Hernández Hernández fue el elegido del CTA para el arbitraje a pie de campo.