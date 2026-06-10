Alejandro José Hernández Hernández (Arrecife, Lanzarote, 10 de noviembre de 1982) será el único árbitro español presente en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que arranca este 11 de junio. El árbitro canario formará parte del Team One de la FIFA, que estará formado por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo que impartirán justicia en los 104 partidos que se disputarán en el torneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Alejandro Hernández Hernández.

Hernández Hernández será el único árbitro español que estará presente en el Mundial 2026. A punto de cumplir 43 años y después de 14 temporadas en Primera División, fue seleccionado para este campeonato del mundo después de un «riguroso y exhaustivo proceso de selección» realizado por la FIFA. La comitiva española también la formarán Carlos del Cerro Grande, que estará en el VAR, y Diego Sánchez y José Enrique Naranjo, que serán árbitros asistentes.

Edad de Hernández Hernández

Este colegiado, adscrito al Colegio Canario, tiene 43 años. El próximo 10 de noviembre cumplirá 44, por lo que se está acercando a la edad máxima antes de la jubilación arbitral, que es de 45 años, salvo algunas excepciones. Lleva en Primera División desde el año 2012.

Dónde nació Alejandro Hernández Hernández

El árbitro del Clásico es canario. Nació en la localidad de Arrecife, en Lanzarote, y allí suele residir. Hernández Hernández tiene, como todos los árbitros, unas aficiones marcadas, que muchas veces pasan desapercibidas en sus figuras. En el caso del colegiado canario, uno de sus grandes hobbies es el triatlón, deporte que practica cuando tiene tiempo.

A qué colegio de árbitros pertenece Hernández Hernández

Como es habitual, este árbitro pertenece al colegio arbitral de la región en la que nació, es decir, en este caso el Colegio Canario. Entre sus aficiones, es también un seguidor acérrimo de Rafa Nadal, hasta el punto de vibrar con las numerosas victorias del mejor deportista español de todos los tiempos, según reconoció.

Hernández Hernández y el ‘caso Negreira’

Este árbitro estuvo en la época de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, época en la que recibió pagos millonarios del Barcelona. Hernández Hernández, en sus pocas intervenciones públicas, se limitó a negar cualquier participación en este caso.

El árbitro reconoció que el caso Negreira «nos cambió la vida a todos» y que «el daño que ha creado es irreparable, lo más dañino en toda la historia para los árbitros». «Está fuera de lugar que un miembro de tu organización tuviera un acuerdo económico con un club, es un conflicto de intereses, aunque sea lícito», señaló también Hernández Hernández.

Según explicó en su día, la relación de Negreira con los árbitros era prácticamente inexistente: «Él llamaba a los ascendidos y a los descendidos simplemente para comunicar esa información». Además, explicó que «jamás me dijeron nada de favorecer al Barcelona. Si me pasa, lo hubiera denunciado».

Historial de Hernández Hernández en los Clásicos

Alejandro Hernández ha pitado un total de seis Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, el último disputado el pasado mes de mayo, en el que el club culé venció 2-0 al conjunto blanco.

En la estadística, en los anteriores cinco, uno lo ganó el Real Madrid, dos acabaron en empate y dos los venció el Barcelona, que fue el del año pasado (4-3) en el Olímpico de Montjuic y el 2-3 de 2017 con la famosa celebración de Messi en el Bernabéu. El único triunfo del equipo blanco fue en 2016 (1-2 en el Camp Nou, cuando el Madrid ganó con un jugador menos por expulsión de Ramos y gol anulado a Bale). Los dos empates fueron en 2018 (2-2 en el Camp Nou, con un gol escandaloso a favor del Barcelona dado por válido previa falta de Suárez a Varane) y en 2019 (0-0, también en el Camp Nou).

Hernández Hernández, como árbitro internacional

La FIFA eligió a Alejandro Hernández Hernández como árbitro para estar en el próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El colegiado canario cuenta con 14 temporadas de experiencia en Primera División (18 en total en la Liga contando las cuatro de Segunda). Será el único árbitro español en el Mundial, aunque sí está también elegido Carlos del Cerro Grande en el VAR.