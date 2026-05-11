La UEFA premia a Hernández Hernández con la final de la Europa League tras comerse el codazo a Bellingham

La UEFA anunció este lunes las designaciones arbitrales para las grandes finales continentales de 2026 y uno de los nombres propios de la lista, de cara a la final de la Europa League, fue el del colegiado español Alejandro Hernández Hernández. El árbitro canario estará presente en la final entre l Aston Villa y Friburgo como cuarto árbitro apenas unos días después de quedar señalado por la polémica actuación arbitral en el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, especialmente por una acción protagonizada por Jude Bellingham y Eric García.

Las decisiones y elecciones del organismo europeo ha generado sorpresa especialmente por la elección de Hernández Hernández para la Europa League y su papel previo como árbitro principal en este último Clásico de la temporada, clave para terminar de definir el título de Liga del Barcelona. La elección del canario como parte importante de uno de estas grandes finales del calendario continental después de la controversia surgida en el duelo liguero, le pone en el foco.

Este domingo, el colegiado no señaló una acción dentro del área azulgrana en la que Bellingham terminó tendido sobre el césped tras recibir un golpe en la cara. La jugada ocurrió en el minuto 53 del partido. En una disputa dentro del área, el futbolista inglés cayó al suelo y tuvo que recibir asistencia médica por un corte en el labio. Las repeticiones televisivas mostraron un impacto del codo de Eric García sobre el jugador madridista durante la acción. Sin embargo, ni Hernández Hernández apreció infracción en directo ni desde el VAR se solicitó una revisión de la jugada.

El encargado del videoarbitraje era Ignacio Iglesias Villanueva, quien finalmente decidió no avisar al colegiado principal para acudir al monitor. La acción provocó un fuerte debate arbitral debido a la ausencia de revisión pese a las imágenes emitidas posteriormente.

Pese a esto, la UEFA ha incluido al árbitro español en el equipo arbitral de la final de la Europa League. El encuentro será dirigido por el francés François Letexier y enfrentará al Aston Villa y al Friburgo. Hernández Hernández ejercerá como cuarto árbitro en una designación que también cuenta con el español José Enrique Naranjo Pérez como árbitro reserva.

La final de Champions, también con españoles

La UEFA también confirmó el resto de colegiados para las finales continentales masculinas y femeninas. La final de la Champions League, que medirá al PSG y al Arsenal el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, será arbitrada por el alemán Daniel Siebert. El conjunto arbitral de ese encuentro contará igualmente con representación española. Carlos del Cerro Grande estará como soporte VAR, mientras que Guadalupe Porras Ayuso ejercerá como árbitra reserva.

La elección de Siebert tampoco ha pasado inadvertida. El árbitro alemán ya había estado en el foco mediático tras el partido de semifinales entre Arsenal y Atlético de Madrid, duelo que terminó con clasificación inglesa y posteriores protestas del conjunto rojiblanco por varias decisiones arbitrales. Entre las acciones más discutidas estuvo un penalti no señalado sobre Antoine Griezmann por una supuesta infracción previa.

Por otro lado, la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano será dirigida por el italiano Maurizio Mariani en Leipzig. El colegiado romano, internacional desde 2019, arbitrará así su primera final UEFA como principal después de haber sido cuarto árbitro en la final de la Europa League de la pasada campaña.