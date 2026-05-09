Hernández Hernández pitará el Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Alejandro Hernández Hernández será el colegiado encargado de dirigir el Clásico de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid de este domingo en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas y con motivo de la jornada 35 del campeonato liguero. Así lo ha designado el Comité Técnico de Árbitros y anunciado en la previa del partido. Es el colegiado que representará a España en el Mundial. En el VAR estará Iglesias Villanueva.

Hernández Hernández solamente ha pitado un partido del Real Madrid esta temporada y fue ante el Betis en el Santiago Bernabéu, donde los blancos ganaron por 5-1 al cuadro andaluz en el primer encuentro de este 2026, todavía con Xabi Alonso en el banquillo y con tres goles de Gonzalo. Por el contrario, ha dirigido tres partidos del equipo culé ante Levante, Real Sociedad y Espanyol. Todos ellos con victorias azulgranas y dos en el Camp Nou.

No hubo polémicas con Hernández Hernández esta temporada en el Real Madrid-Betis de Liga y tampoco las hubo en los tres encuentros del Barcelona. Por lo menos grandes polémicas, sí hubo algo de ruido en el Levante-Barça, pero no afectó al resultado final del encuentro.

Hernández Hernández llega a este Clásico después de pitar el pasado jueves la semifinal de la Conference League entre el Crystal Palace y el Shakhtar. Hay que recordar que este árbitro canario será el representante de España en el Mundial de este verano. Será el único colegiado del fútbol español.

Sexto Clásico de Liga entre Barcelona y Real Madrid para Hernández Hernández. El curso pasado ya dirigió el duelo entre ambos de final de campeonato, donde el equipo culé ganó 4-3 a los blancos en esta misma jornada, la 35, en un encuentro disputado en el Olímpico de Montjuic. El balance hasta el momento del canario en estos partidos es de dos victorias azulgranas, una blanca y dos empates. La victoria madridista fue en la campaña 15/16 por 1-2 en territorio blaugrana.