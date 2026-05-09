Raphinha se apunta al Clásico: el Barcelona se entrena con la única baja de Lamine Yamal

El Barcelona se ejercitó en la mañana de este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del Clásico que el equipo culé disputará contra el Real Madrid en el Camp Nou con motivo de la jornada 35 de Liga. Una sesión con Raphinha entrenando como uno más junto al grupo y con la baja ya conocida de Lamine Yamal, lesionado hasta final de temporada.

Busca Raphinha estar en el Clásico y todo apunta a que tendrá minutos contra el Real Madrid, pero no desde el inicio. La sesión matinal del Barcelona solamente tuvo la baja de Lamine Yamal y el resto de jugadores del primer equipo están listos para este gran partido.

El Barcelona está a un solo paso de poder cantar el alirón de campeón y levantar el título de Liga número 29 de su historia este mismo domingo. Para ello necesita empatar o ganar el Clásico contra el Real Madrid de este domingo a partir de las 21:00 horas. El equipo de Hansi Flick le saca 11 puntos a los blancos y quedan en estos momentos cuatro jornadas, por lo tanto, 12 en juego. Solamente una victoria madridista en el Camp Nou retrasaría el alirón.

Por ello, el Barcelona afronta este Clásico como una final y con un hambre voraz de ganar al Real Madrid y celebrar la Liga por todo lo alto. Será el único gran título del equipo de Flick este curso, después de ganar la Supercopa de España, también ante los blancos. Pero ganarlo ante el cuadro madridista lo puede hacer mucho más especial para la parroquia blaugrana.

Hansi Flick dejó algunas pistas sobre su once en el Clásico durante el entrenamiento y todo apunta a que la única duda estará en el centro del campo, donde Pedri, Olmo y Fermín estarán seguro, pero falta por determinar si jugará Gavi o De Jong. El resto de tiulares serán Joan García, Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo, Roony y Lewandowski.