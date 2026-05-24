De Alcalá al cielo: así levantó la Copa de Campeones el Real Madrid en un triplete para la historia

El Juvenil A del Real Madrid levantó al cielo de Alcalá de Henares la novena Copa de Campeones de su historia. El equipo madridista venció con autoridad al Barcelona en la final por 4-1 en una gran remontada de los blancos en la segunda mitad. Este título significa la consecución de un triplete que nunca se había conseguido en La Fábrica: Liga, Copa de Campeones y Youth League.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, le hizo entrega a Carlos Díez, capitán del equipo juvenil del Real Madrid, de la Copa de Campeones. El mediocampista blanco, autor del 1-1 en la final, un empate que inició la remontada, levantó lleno de alegría un título que cierra una temporada de ensueño en la cantera madridista.

La Fábrica puede decir alto y claro que la temporada del Juvenil A de este curso es la mejor de su historia. Solamente ha faltado la Copa del Rey. Se ha conseguido un triplete histórico que nunca se había levantado con la Liga en su grupo de División de Honor, la segunda Youth League del club y la novena Copa de Campeones. El Real Madrid es el club más laureado también en esta competición.