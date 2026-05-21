Habrá Clásico en la Copa de Campeones: el Barcelona tumba a Las Palmas y se cita con el Real Madrid

Domingo 24 de mayo a las 11:00 horas de la mañana. Ese es el cuándo, Alcalá de Henares es el dónde. Allí, el Barcelona peleará por su quinta corona y el Real Madrid por la novena. Finalísima en Alcalá de Henares, miniclásico para la ocasión después de que el conjunto catalán rindiera (0-2) a la UD Las Palmas y aceptara la invitación del equipo blanco a jugarse la Copa de Campeones Juvenil a una sola carta. A todo o nada.