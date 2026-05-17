Palacios salva un empate de locura en el 95 y el Castilla se jugará el playoff en Guadalajara

César Palacios mantiene vivo el sueño del playoff para el Castilla con un gol en el 95 que empató un partido de locura ante el Arenas de Getxo en el Alfredo di Stéfano. Poco antes, en el 92, el cuadro vasco había marcado de penalti y los de Julián López estaban fuera de los puestos de fase de ascenso. Un partido loco donde el Arenas empezó ganando 0-2 y el filial madridista lo empató en el descuento antes del descanso. El Castilla se jugará el playoff en la última jornada en Guadalajara empatado a puntos con otros tres equipos.

El Castilla afrontaba la penúltima jornada en el grupo primero de Primera Federación, en horario unificado, con el objetivo de atar los playoffs ante el Arenas. El primer filial blanco dependía de sí mismo para poder jugar esa fase de ascenso a Segunda.

Un Castilla que también necesitaba ganar para desquitarse de los dos últimos sinsabores de la semana pasada. La goleada en Cáceres y la derrota en la final de la Premier League International Cup hicieron daño. A eso hay que sumarle el descenso del C el sábado por la noche, donde jugadores como Jacobo o Ciria estaban presentes Estepona. Otro palo duro.

Julián López de Lerma apostó por un once muy titular en el Di Stéfano: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Diego Aguado; Cestero, Manuel Ángel; Palacios, Pol Fortuny, Alexis Ciria; Rachad.

El Castilla comienza mandando

Comenzó el Castilla mandando en el partido, al ritmo de Manuel Ángel y avisando con varias ocasiones de serio peligro. La primera clara del filial blanco la tuvo en sus botas Pol Fortuny a los nueve minutos con un remate al primer palo que despejó el portero del cuadro vasco.

Llegaba y llegaba el Castilla ante un Arenas encerrado en su área. A los 15 minutos de juego, obligó Ciria a estirarse al portero rival con un remate directo a la escuadra. Comenzaba a perdonar el equipo madridista con varios contragolpes donde el cuadro blanco no terminaba de definir o sus jugadores se resbalaban a la hora de la verdad.

El Arenas sorprende en Valdebebas

Dominaba el Castilla y perdonaba ocasiones importantes. Hasta que el Arenas silenció Valdebebas con un gol que dejó el ambiente descolocado. El filial madridista perdió una pelota tonta en el centro del campo y propició un claro contragolpe del cuadro vasco que terminó con un centro lateral y un remate de Marcos Fernández, libre de marca, a placer para marcar el 0-1. Falló Cestero y Joan, dentro de la portería, no pudo hacer mucho más con su portero batido.

Fue un jarro de agua fría el gol del Arenas en Valdebebas. Dejó al Castilla tocado, que perdió fluidez y dinamismo. Pero el guion de partido no cambió, y los de Julián López seguían mandando con el balón. En el 31 la tuvo David Jiménez con un disparo de falta directa que el portero rival despejó con un auténtico paradón cerca del poste.

Recibió amarilla Aragoneses, portero del Arenas, en el 35 por salir fuera de su área con la mano. Fue amarilla solamente porque no era jugada prometedora de gol y estaba escorado. En esa falta, el disparo centrado con mala leche terminó pegando en el poste. Justo antes, Valdepeñas se fue lesionado y Julián tuvo que meter a Lamini.

El Arenas vuelve a marcar

Perdonó el Arenas el segundo en el minuto 38 con otra rápida contra, un centro al segundo y nadie del cuadro vasco lograba rematar una pelota que se paseó por el área pequeña. Pero el Castilla estaba muy nervioso y lo iba a pagar. No perdonó el Arenas de Getxo en el 41 cuando marcó el 0-2. Manuel Ángel perdió una pelota imperdonable en su propio campo que propició otra contra letal. Otro pase atrás y otro remate a placer. Fran González pudo hacer algo más.

Quedó muy tocado el Castilla tras el 2-0. Valdebebas se quedó muda y los jugadores estaban cabizbajos. Un golpe muy duro que tenía al equipo fuera de puestos de playoff.

El Castilla resucita y desata la locura

Cuando peor estaba el Castilla, con dos goles abajo y un equipo muy tocado, apareció el espíritu madridista para iniciar una remontada de locura. Tres minutos después del 2-0, en el 44, Rachad anotó el 1-2. Mejor momento, imposible. Una reacción a la altura. David Jiménez puso un centro desde el interior del área con el portero descolocado y el delantero castilista cabeceó a portería vacía.

El Castilla se vino arriba tras el gol de Rachad, el colegiado añadió cinco minutos y Valdebebas empujó. Los de Julián querían el empate antes del descanso y lo iban a conseguir, con una presión en la que recuperaban la bola al instante.

Manuel Ángel se desquitó iniciando la jugada del empate, Palacios filtró un pase preciso y Aguado probó suerte. Aragoneses despejó dejando la bola muerta y allí apareció el más listo de la clase. Pol Fortuny llegó el primero al rechazo, regateó al portero pisando el esférico y marcó a placer. Locura desatada en el Di Stéfano. El Castilla resucitó en un descuento del primer tiempo que duró hasta diez minutos. 2-2 y todo por hacer.

Comenzó la segunda parte mucho más fría que el final de la primera. No tardó Julián López en mover el banquillo. Sacó a Jacobo en el 58 por Rachad, y en el 59 ya tenía amarilla el delantero madridista. El primer filial madridista había perdido la pasión del empate y le costaba un mundo llegar con peligro al área rival.

Lo intentaba el Castilla, pero no le salían las cosas en los metros finales. El equipo madridista se estaba ofuscando cada vez que pisaba área rival. En el 67 la tuvo Cestero dentro del área tras varios rechazos, pero su remate lo despejó la defensa del Arenas.

Probó Palacios un disparo desde la frontal que le salió alto en el 70. El dominio era del Castilla, pero sin efectividad. La segunda parte había perdido efervescencia y estaba todo muy parado. También buscó otro disparo Pol, sin fortuna. Utilizó Julián López su última ventana de cambios a 15 minutos del final sacando a Yáñez y Liberto por Manuel Ángel y Ciria.

Un final de locura

Con un final de partido en el que no pasaba nada, el VAR entró en escena para pitar un penalti a favor del Arenas de Getxo en el minuto 90. Lo pidió el banquillo del cuadro vasco y no había dudas. Lamini llegó tarde y el Arenas en el 92 no falló desde los 11 metros. 2-3 y jarro de agua de fía para el Castilla, que se quedaba fuera del playoff a falta de una jornada.

Cuando el partido parecía muerto, Palacios rescató un empate de locura en el 95. Centro al área con Fran González subiendo al remate, la pelota queda muerta y César marca de placer de cabeza a puerta vacía. Un empate que metía de nuevo al Castilla en playoff. Tuvo incluso en el último minuto el equipo blanco otra ocasión, pero nada. Empate y los blancos se jugarán el playoff en Guadalajara empatado a puntos con otros tres equipos.