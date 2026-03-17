Así es Manuel Ángel, jugador del Real Madrid: edad, dónde nació, de qué juega…

Manuel Ángel Morán Ibáñez (Albaida del Aljarafe, 15 de marzo de 2004) es uno de los mayores talentos de la cantera del Real Madrid. La perla sevillana debutó con el primer equipo en el duelo de Copa del Rey contra el Celta y ha impresionado en los minutos que tuvo en los partidos contra Celta, Manchester City y Elche. Este martes podría volver a tener minutos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Etihad.

Manuel Ángel, o Mami como se le conoce en Valdebebas, es una de las joyas de La Fábrica a la que Arbeloa ha dado la alternativa cuando parecía que la oportunidad de ascender al primer equipo se le esfumaba. Después de ser el líder del juvenil A campeón del triplete y de pasar dos años en el Castilla, este verano Arbeloa le convenció para, pasada la veintena, seguir en el segundo equipo blanco a la espera de una oportunidad que finalmente ha llegado.

En el peor momento de Arbeloa, ha tirado de su capitán en la cantera para darle sentido al juego del primer equipo en los momentos más difíciles. En Vigo sólo necesitó un minuto para robar el balón que acabó en gol de Valverde; en Champions ante el City jugó un cuarto de hora de calidad y contra el Elche el contador de minutos subió hasta 27′. Durante este periodo de tiempo, los aficionados al Real Madrid han podido ver a un jugador con una calidad exquisita al que no le tiembla el pulso en los momentos complicados. Este martes en el Etihad podría volver a tener minutos.

Cuántos años tiene Manuel Ángel

Manuel Ángel es el líder de la generación del 2004 del Real Madrid y cumplió 22 años este 15 de marzo. Acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio de 2027.

De dónde es Manuel Ángel

Manuel Ángel es de Albaida del Aljarafe, un pueblo situado a 30 kilómetros de Sevilla.

Cuándo fichó Manuel Ángel por el Real Madrid

Manuel Ángel llegó al Real Madrid procedente del Sevilla en 2018. La joya de La Fábrica se incorporó al cadete B y posteriormente ha sido en dos ocasiones campeón de la Copa del Rey juvenil (2022 y 2023) y campeón de la Copa de Campeones juvenil (2023). Esta es su tercera temporada en el Castilla.

En qué posición juega Manuel Ángel

Manuel Ángel juega de centrocampista. Durante toda su trayectoria en Valdebebas, ha sido el líder en el medio campo de cadete, juvenil y Castilla. Es el jugador que organiza el juego y todo el ataque del equipo pasa por sus botas. «Es un jugador especial, diferente, único y que te da muchas cosas. No hay un jugador parecido», dijo Raúl sobre este futbolista en una rueda de prensa la pasada temporada.

Qué dorsal tiene Manuel Ángel

Manuel Ángel debutó en Champions ante el Manchester City con el dorsal 37 a la espalda. En Liga luce el mismo número y con el Castilla juega con el 8.

Cuánto mide Manuel Ángel

Manuel Ángel mide 1,70 metros y, a pesar de su baja estatura, es el faro que guía el juego del Castilla. Esto no ha sido un hándicap para que no haya impresionado durante sus primeros días en el Real Madrid.

La familia de Manuel Ángel

Manuel Ángel y tiene otro hermano, Fidel, que también juega al fútbol en la cantera del Sevilla. En el último duelo de Champions, acudió a la grada al finalizar el partido para abrazar a su padre en unas imágenes que se hicieron virales minutos después. Su familia también le ha inculcado unos valores para desenvolverse fuera del campo, y por ello, tras aprobar la EVAU, se puso a estudiar dietética y suplementación deportiva.