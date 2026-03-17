El Real Madrid prepara el ascenso de Thiago Pitarch: jugador del primer equipo, mejora salarial y blindaje

La aparición de Thiago Pitarch en el primer equipo del Real Madrid no está pasando desapercibida para absolutamente nadie. Aficionados, prensa y, obviamente, el club blanco están muy pendientes del rendimiento que está ofreciendo el canterano en sus primeros pasos con el primer equipo madridista. De hecho, en Valdebebas ya se preparan para el futuro repitiendo la fórmula llevada a cabo la pasada temporada tanto con Asencio como con Gonzalo después del Mundial de Clubes.

Eduardo Inda desveló esta información en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones. «Me cuentan que le van a hacer contrato del primer equipo y le van a poner una cláusula de 1000 millones. La idea del club sería la de cederle la próxima temporada, salvo que su carrera se dispare», explicó el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de los tertulianos presentes.

Por lo tanto, en el Real Madrid ya se trabaja con la idea de sentarse cuando finalice la presente temporada para blindar a Thiago Pitarch. El plan pasa por ofrecerle un nuevo contrato que mejore el que firmó el pasado mes de agosto en Valdebebas al cumplir la mayoría de edad. Como es habitual, desde el club blanco se apostó por el talento y, cuando cumplió 18 años, fue renovado y pasó a tener un contrato profesional que se extendía hasta 2030. La idea es que en breve esa renovación quede desactualizada con la que ya preparan en la entidad madridista.

En los próximos meses, el Real Madrid se sentará con los representantes de Thiago Pitarch con la intención de que el jugador firme un nuevo contrato que le convierta en futbolista del primer equipo a todos los efectos. El acuerdo también incluiría una mejora salarial notable y una cláusula de 1.000 millones de euros que espante el deseo de cualquier club de intentar ficharlo.

La apuesta por Thiago Pitarch es clara y firme. El jugador ha demostrado que tiene madera para formar parte de la primera plantilla del Real Madrid tras encadenar tres titularidades seguidas a las órdenes de Arbeloa, al que desde Valdebebas le reconocen gran parte del mérito por la apuesta que ha hecho por el jugador de Fuenlabrada. «Apostar no es que entrene con el primer equipo, es que juegue», aseguran en la entidad madridista con un claro dardo a Xabi Alonso, ya que dentro del club nunca se entendió la gestión que hizo con el joven futbolista.

Una solución de presente… y de futuro

Al mismo tiempo, en el Real Madrid ven a Thiago Pitarch como una solución de presente y también de futuro. El jugador de Fuenlabrada ha sido capaz de asentarse en muy poco tiempo en el primer equipo, mejorando el centro del campo madridista. Para lo que resta de curso será importante, pero es que, de seguir así, evitará que la entidad madridista tenga que hacer más de un fichaje para la medular este verano, ya que una de las soluciones está en casa.