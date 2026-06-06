El Real Madrid facilita el voto: ofrece a sus socios soluciones de movilidad por la visita del Papa

El Real Madrid ha dado la cara por sus socios y les facilitará la movilidad para poder acudir el domingo a Valdebebas a votar en las elecciones a presidente y Junta Directiva en un fin de semana caótico en la capital de España por la histórica visita del Papa León XIV.

La visita del Papa León XIV pondrá patas arriba la movilidad en Madrid en coche y transporte público desde la mañana de este sábado hasta el lunes por la tarde. Un fin de semana caótico en el que los madrileños tendrán que organizar cada uno de sus pasos para no perderse ninguno de sus planes.

La visita del Papa se junta con los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Metropolitano y las elecciones a la presidencia del Real Madrid en Valdebebas. Un domingo de lo más caótico. Será muy complicado moverse por la capital de España y es por eso que la entidad blanca ha puesto todo de su parte para que los socios puedan acudir a votar el domingo.

Las urnas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid (Avenida Alejandro de la Sota s/n – Madrid) estarán abiertas desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas de manera ininterrumpida para que todos los socios del club blanco puedan ejercer su derecho al voto. Florentino Pérez o Enrique Riquelme son las opciones para ser presidente del mejor club del mundo.

El Real Madrid facilita el voto a sus socios

Dadas las circunstancias tan complicadas para moverse por Madrid este domingo, el Real Madrid ha facilitado a todos sus socios el acceso a Valdebebas con diferentes lanzaderas de buses gratuitas para poder acudir a votar. Es un día histórico para el madridismo y el club ha puesto todo de su parte.

El Real Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuito para facilitar el traslado de los socios desde tres lugares de Madrid. En cada ubicación, los socios encontrarán señalización específica del servicio y personal de organización que podrá ayudarles. El servicio operará de forma continuada desde las 8:30 horas hasta las 19:30 horas:

Avenida del Partenón, 14 (Barajas). Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones.

Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones. Calle Mateo Inurria, 11 (Chamartín). Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla.

Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla. Avenida de América, 14 (Salamanca). Próximo al intercambiador de Avenida de América.

El Real Madrid ha informado a sus socios que también podrán acudir en transporte público si así lo desean. Ya sea en cercanías en la línea C-1 y bajándose en Valdebebas o en autobús en una de estas líneas:

Línea 171 de Autobuses EMT

Línea 174 de Autobuses EMT

Línea BR1 de Autobuses EMT

Línea SE de Autobuses EMT

Línea 828 de Autobuses CRTM

Línea N2 de Autobuses EMT

Una jornada histórica de elecciones en el Real Madrid

Para los socios del Real Madrid que acudan en su vehículo propio a Valdebebas para ejercer su derecho a voto, el club blanco habilitará las zonas de aparcamiento en la Ciudad Real Madrid, con acceso por Camino de Sintra. El acceso estará regulado y señalizado por personal identificado. Se ha dispuesto también por parte del club un sistema de traslado desde los distintos parkings hasta el Pabellón de Baloncesto.

La candidatura de Enrique Riquelme también ha dispuesto otras dos lanzaderas gratuitas de autobuses para acudir a votar a Valdebebas desde Plaza Castilla y Legazpi desde las 10:00 horas. Todas las facilidades posibles para que este domingo el socio del Real Madrid pueda acudir a votar en un fin de semana donde la movilidad en Madrid será una odisea.