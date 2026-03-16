Arbeloa: «Estoy feliz de que sin poder contar con el mejor del mundo hablen tan bien de mi equipo»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Etihad en la previa del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions que enfrentará a Manchester City y Real Madrid. Los blancos llegan con la ventaja de los tres goles lograda en el partido que se celebró el pasado miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Sobre qué Real Madrid espera, fue claro: «El mismo que en la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar con la misma humildad y el mismo compromiso que en la ida. Incluso más, porque no va a ser fácil. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana».

Contestó a aquellos que dicen que sin Mbappé son más competitivos: «Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la calidad de la plantilla. Así que estoy muy feliz de que sin tener al mejor del mundo hablen tan bien del equipo».

A la hora de analizar para cuánto tiempo están Bellingham y Mbappé, comentó lo siguiente: «Bellingham ha sido él el que ha querido venir con los compañeros, pero no estará mañana. Estoy feliz de verle cada vez más cerca. Va a ser uno de los líderes y es importante que esté aquí con nosotros. Mbappé ya está disponible. Mañana veréis».

A la hora de analizar cómo prepara mentalmente al equipo, comentó lo siguiente: «Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana y del rival que tenemos enfrente. Si queremos ganar no podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como en la ida o incluso más, con solidaridad, esfuerzo y sacrificio, y ser capaces de hacerles mucho daño».

También comentó lo que aporta Mbappé: «Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también es un jugador que se relaciona con él. Es un jugador muy inteligente y capaz de moverse a los espacios que genera el rival. Estoy con ganas de tenerle en el campo».

Sobre los canteranos y su papel cuando se recuperen jugadores, fue claro: «No he sentido en los dos meses que llevo aquí tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouaméni que se han ganado sus minutos en el campo, no son vacas sagradas. Lo que están haciendo todos los chavales de la cantera es dar un grandísimo nivel, están jugando muy bien, que es lo que saben hacer. Son chicos con muchísimas condiciones que están aportando mucho. Cuando se recuperen jugadores tendré más opciones y ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los once jugadores más adecuados en el terreno de juego».

Sobre su futuro, aseguró que no le preocupa: «Es lo último que me preocupa ahora, ni lo pienso ni me ocupa. Lo que me preocupa es que el partido de mañana siga ilusionando al madridismo. Estaré aquí el tiempo que tenga que estar y muy contento hasta el último día».

A la hora de ser preguntado sobre las sorpresas de Guardiola y el no entrenar en la previa, comentó lo siguiente: «Es lo último que me preocupa ahora, ni lo pienso ni me ocupa. Lo que me preocupa es que el partido de mañana siga ilusionando al madridismo. Estaré aquí el tiempo que tenga que estar y muy contento hasta el último día».